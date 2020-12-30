Рецепти солодощів для новорічного столу: від брауні до капкейків
Свята наближаються, тому виникає питання, що подати на десерт до новорічного столу. До вашої уваги – три смачні рецепти, які сподобаються усій родині.
Smachno News зібрав три рецепти смачних десертів – бісквітний рулет з шоколадним кремом, ванільні капкейки, брауні з лимоном, які ви з легкістю можете зробити вдома. Гарних та смачних свят вам!
Читайте також Мусові десерти на Новий рік: рецепти без випікання
Бісквітний рулет з шоколадним кремом
Бісквітний рулет з шоколадним кремом
- Для приготування десерта у каструлі змішайте молоко з вершковим маслом – поставте на вогонь.
- Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте яйця з цукром, додайте сіль, борошно, розпушувач, ваніліний цукор, додайте до молочно-масляної маси, перемішайте до однорідної констинтенції.
- Розігрійте духовку при температурі до 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть тісто і відправте у духовку на 15 хвилин до готовності.
- Для приготування крему в каструлі змішайте молоко з цукром, додайте крохмаль – поставте на вогонь, доведіть до кипіння помішуючи, варіть до загустіння, залиште до повного охолодження.
- У мисці збийте вершкове масло з какао, додайте в охолоджений крем, перемішайте до однорідної констинтенції. З тіста зніміть пергамент, корж змастіть кремом, сформуйте у рулет, відправте у холодильник на 2 години. Викладіть рулет на тарілку.
Ванільні капкейки
Ванільні капкейки
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте вершкове масло з цукром, додате яйця, ванільний екстракт, розпушувач, борошно, молоко, перемішайте тісто до однорідної констинтенції.
- Розігрійте духовку при температурі до 180 градусів. Тісто викладіть у форми, випікакайте 25 хвилин.
- Для приготування крему змішайте домашній сир з вершками, збийте міксером, відправте на 15 хвилин у холодильник. Готові тістечка змастіть кремом, викладіть на тарілку.
Брауні з лимоном
Брауні
- Ретельно помийте лимон, натріть на грубій тертці цедру. У мисці змішайте цукор із цедрою лимона. Окремо у мисці збийте яйця, додай сік лимона, додайте суміш до цукру з цедрою, перемішайте.
- У мисці на водяній бані розтопіть шоколад з вершковим маслом, додайте до яєчної суміші, додайте борошно, розпушувач, перемішайте до однорідної констинтенції.
- Розігрійте духовку при температурі до 180 градусів. Форму змастіть маслом, викладіть брауні та випікайте 30 хвилин.
- Викладіть брауні на тарілку, задекоруйте на ваш смак. Смачного!
Поділитися новиною