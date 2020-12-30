Свята наближаються, тому виникає питання, що подати на десерт до новорічного столу. До вашої уваги – три смачні рецепти, які сподобаються усій родині.

Smachno News зібрав три рецепти смачних десертів – бісквітний рулет з шоколадним кремом, ванільні капкейки, брауні з лимоном, які ви з легкістю можете зробити вдома. Гарних та смачних свят вам!

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Бісквітний рулет з шоколадним кремом

Бісквітний рулет з шоколадним кремом

Інгредієнти:

– 150 мл молока;

– 200 г вершкового масла 82%;

– 150 г пшеничного борошна;

– 40 г картопляного крохмалю;

– 1 ч. л розпушувача;

– 250 г цукру;

– 3 яйця;

– 3 жовтки;

– 10 г какао-порошку;

– 15 г ванільного цукру;

– сіль.

Для приготування десерта у каструлі змішайте молоко з вершковим маслом – поставте на вогонь. Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте яйця з цукром, додайте сіль, борошно, розпушувач, ваніліний цукор, додайте до молочно-масляної маси, перемішайте до однорідної констинтенції. Розігрійте духовку при температурі до 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть тісто і відправте у духовку на 15 хвилин до готовності. Для приготування крему в каструлі змішайте молоко з цукром, додайте крохмаль – поставте на вогонь, доведіть до кипіння помішуючи, варіть до загустіння, залиште до повного охолодження. У мисці збийте вершкове масло з какао, додайте в охолоджений крем , перемішайте до однорідної констинтенції. З тіста зніміть пергамент, корж змастіть кремом, сформуйте у рулет, відправте у холодильник на 2 години. Викладіть рулет на тарілку.

Ванільні капкейки

Ванільні капкейки

Інгредієнти:

– 100 г вершкового масла 82%;

– 100 г цукру;

– 200 г борошна;

– 100 мл молока;

– 1 ч. л ванільного екстракту;

– 1 ч. л розпушувача;

– 2 яйця;

– сіль. Інгредієнти для крему:

– 150 г домашнього сиру;

– 50 мл вершків 33%;

– 100 г вершкового масла 82%;

– 100 г цукрової пудри.

Ретельно п російте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте вершкове масло з цукром, додате яйця, ванільний екстракт, розпушувач, борошно, молоко, перемішайте тісто до однорідної констинтенції. Розігрійте духовку при температурі до 180 градусів. Тісто викладіть у форми, випікакайте 25 хвилин. Для приготування крему змішайте домашній сир з вершками, збийте міксером, відправте на 15 хвилин у холодильник. Готові тістечка змастіть кремом, викладіть на тарілку.

Брауні з лимоном

Брауні

Інгредієнти:

– 150 г вершкового масла 82%;

– 150 г цукру;

– 100 г темного шоколаду;

– 1 ч. л розпушувача;

– 3 яйця;

– 150 г борошна;

– 2 ст. л какао;

– 1 лимон.