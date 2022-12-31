Мы выбрали для вас три рецепта новогодних тортов, которые точно понравятся каждому. Они легки и просты в приготовлении, а смакуют как из кондитерской.

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Рецепт торта "Три шоколада"

Время: 15 минут (2 – 3 часа в застывание)

15 минут (2 – 3 часа в застывание) Порции: 8



Торт "Три шоколада" / Скриншот с видео

Ингредиенты:

– 180 граммов печенья Орео;

– 70 граммов грецких орехов;

– 80 граммов сливочного масла;

– 90 граммов черного шоколада;

– 90 граммов молочного шоколада;

– 90 граммов белого шоколада;

– 400 граммов сливочного сыра;

– 200 миллилитров 33% сливок;

– орехи и шоколад для декора.

Приготовление:

Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Борты укройте ацетатной лентой.

Отделите печенье от начинки, перебейте его в крошку. Добавьте измельченные грецкие орехи и влейте растопленное сливочное масло. Перемешайте массу и выложите ее в форму. Сформируйте лепешку.

Соедините сливочный творог и сливки, взбейте миксером в однородную пышную массу. Разделите ее на три равных части по 200 граммов. В первую добавьте растопленный черный шоколад, во вторую – молочный, в третью – белый и начинку от Орео.

Выложите начинки на лепешку, разровняйте ложкой.

Отправьте торт на несколько часов в холодильник.

Снимите форму и декорируйте торт орешками и тертым шоколадом.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт торта со сгущенкой

Время: 15 минут (1 – 2 часа в охлаждение)

15 минут (1 – 2 часа в охлаждение) Порции: 6



Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Ингредиенты:

– 160 граммов печенья;

– 70 граммов сливочного масла;

– 90 граммов шоколада;

– 200 граммов сливочного сыра;

– 30 граммов сахарной пудры;

– 5 граммов агар-агара;

– 200 миллилитров жирных сливок;

– 20 граммов сгущенки.

Приготовление:

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.

Растопите масло и влейте в крошку, перемешайте.

В круглой форме диаметром 18 сантиметров сформируйте лепешку.

В 120 граммах сливок растворите агар, влейте в шоколад и отправьте все на паровую баню.

Остальные сливки смешайте со сгущенкой и взбейте до устойчивых пиков.

Смешайте творог с сахарной пудрой, влейте жидкий шоколад и сок лимона. Готовую массу выложите на торт и охладите в холодильнике в течение часа.

Отсадите на торт взбитые сливки.

Вкусный торт без выпечки готов.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт торта с белым шоколадом.

Время: 15 минут (2 – 3 часа на загущение торта)

15 минут (2 – 3 часа на загущение торта) Порции: 6 – 8

Новогодний торт / Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Ингредиенты:

– 200 граммов печенья;

– 80 граммов сливочного масла;

– 100 граммов молока;

– 10 граммов агар-агара;

– 400 граммов сливочного сыра;

– 150 граммов вареного сгущенки;

– 100 граммов белого шоколада;

– 20 миллилитров жирных сливок (до шоколада);

– 200 миллилитров жирных сливок.

Приготовление:

Подготовьте круглую форму диаметром 18 сантиметров. Укройте бортики ацетатной лентой или слоем пищевой пленки.

Измельчите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте.

Выложите массу в форму и сформуйте дно.

В глубокой посуде взбейте миксером сливочный сыр, сливки и вареную сгущенку.

Отдельно смешайте молоко и агар, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.

Влейте молочную жидкость в крем, снова взбейте миксером до однородности.

Вылейте крем на лепешку и разровняйте.

На паровой бане растопите шоколад и сливки, перемешайте в однородную массу.

Вылейте шоколадный ганаш на торт и разровняйте.

Отправьте торт на 2-3 часа в холодильник.

Снимите форму, ацетатную ленту и разрежьте торт на порционные кусочки.

Приятного тебе аппетита!