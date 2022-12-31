Ми дібрали для вас три рецепти новорічних тортів, які точно сподобаються кожному. Вони легкі та прості у приготуванні, а смакують наче з кондитерської.
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Рецепт торта "Три шоколади"
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)
- Порції: 8
Торт "Три шоколади" / Скріншот з відео
Приготування:
- Підготуйте для торта круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Борти вкрийте ацетатною стрічкою.
- Відділіть печиво від начинки, перебийте його в крихту. Додайте подрібнені волоські горіхи та влийте розтоплене вершкове масло. Перемішайте масу та викладіть її у форму. Сформуйте корж.
- З'єднайте вершковий сир та вершки, збийте міксером в однорідну пишну масу. Розділіть її на три рівні частини по 200 грамів. До першої додайте розтоплений чорний шоколад, до другої – молочний, до третьої – білий та начинку від Орео.
- Викладіть начинки на корж, розрівняйте ложкою.
- Відправте торт на кілька годин в холодильник.
- Зніміть з нього форму та задекоруйте торт горішками та тертим шоколадом.
Смачного!
Рецепт торта зі згущеним молоком
- Час: 15 хвилин (1 – 2 години на охолодження)
- Порції: 6
Скріншот з відео Здоровий і смачний
Приготування:
- Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.
- Розтопіть масло та влийте до крихти, перемішайте.
- У круглій формі діаметром 18 сантиметрів сформуйте корж.
- У 120 грамах вершків розчиніть агар, влийте до шоколаду та відправте все на парову баню.
- Решту вершків змішайте зі згущеним молоком та збийте до стійких піків.
- Змішайте сир з цукровою пудрою, влийте рідкий шоколад та сік лимона. Готову масу викладіть на торт та охолодіть в холодильнику протягом години.
- Відсадіть на торт збиті вершки.
- Смачний торт без випікання готовий.
Смачного!
Рецепт торта з білим шоколадом
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на загущення торта)
- Порції: 6 – 8
Новорічний торт / Скріншот з відео Здоровий і смачний
Приготування:
- Підготуйте круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Вкрийте борти ацетатною стрічкою або шаром харчової плівки.
- Подрібніть печиво блендером в крихту. Влийте розтоплене масло та перемішайте.
- Викладіть масу у форму та сформуйте дно.
- У глибокому посуді збийте міксером вершковий сир, вершки та варене згущене молоко.
- Окремо змішайте молоко та агар, доведіть до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини.
- Влийте молочну рідину до крему, знову збийте міксером до однорідності.
- Вилийте крем на корж та розрівняйте.
- На паровій бані розтопіть шоколад та вершки, перемішайте до однорідної маси.
- Вилийте шоколадний ганаш на торт та розрівняйте.
- Відправте торт на 2 – 3 години в холодильник.
- Зніміть форму, ацетатну стрічку та розріжте торт на порційні шматочки.
Смачного!