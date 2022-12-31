Ми дібрали для вас три рецепти новорічних тортів, які точно сподобаються кожному. Вони легкі та прості у приготуванні, а смакують наче з кондитерської.

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Рецепт торта "Три шоколади"

Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)

15 хвилин (2 – 3 години на застигання) Порції: 8



Торт "Три шоколади" / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 180 грамів печива Орео;

– 70 грамів волоських горіхів;

– 80 грамів вершкового масла;

– 90 грамів чорного шоколаду;

– 90 грамів молочного шоколаду;

– 90 грамів білого шоколаду;

– 400 грамів вершкового сиру;

– 200 мілілітрів 33% вершків;

– горіхи та шоколад для декору.

Приготування:

Підготуйте для торта круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Борти вкрийте ацетатною стрічкою.

Відділіть печиво від начинки, перебийте його в крихту. Додайте подрібнені волоські горіхи та влийте розтоплене вершкове масло. Перемішайте масу та викладіть її у форму. Сформуйте корж.

З'єднайте вершковий сир та вершки, збийте міксером в однорідну пишну масу. Розділіть її на три рівні частини по 200 грамів. До першої додайте розтоплений чорний шоколад, до другої – молочний, до третьої – білий та начинку від Орео.

Викладіть начинки на корж, розрівняйте ложкою.

Відправте торт на кілька годин в холодильник.

Зніміть з нього форму та задекоруйте торт горішками та тертим шоколадом.

Смачного!

Рецепт торта зі згущеним молоком

Час: 15 хвилин (1 – 2 години на охолодження)

15 хвилин (1 – 2 години на охолодження) Порції: 6



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Інгредієнти:

– 160 грамів печива;

– 70 грамів вершкового масла;

– 90 грамів шоколаду;

– 200 грамів вершкового сиру;

– 30 грамів цукрової пудри;

– 5 грамів агар-агару;

– 200 мілілітрів жирних вершків;

– 20 грамів згущеного молока.

Приготування:

Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.

Розтопіть масло та влийте до крихти, перемішайте.

У круглій формі діаметром 18 сантиметрів сформуйте корж.

У 120 грамах вершків розчиніть агар, влийте до шоколаду та відправте все на парову баню.

Решту вершків змішайте зі згущеним молоком та збийте до стійких піків.

Змішайте сир з цукровою пудрою, влийте рідкий шоколад та сік лимона. Готову масу викладіть на торт та охолодіть в холодильнику протягом години.

Відсадіть на торт збиті вершки.

Смачний торт без випікання готовий.

Смачного!

Рецепт торта з білим шоколадом

Час: 15 хвилин (2 – 3 години на загущення торта)

15 хвилин (2 – 3 години на загущення торта) Порції: 6 – 8

Новорічний торт / Скріншот з відео Здоровий і смачний

Інгредієнти:

– 200 грамів печива;

– 80 грамів вершкового масла;

– 100 грамів молока;

– 10 грамів агар-агару;

– 400 грамів вершкового сиру;

– 150 грамів вареного згущеного молока;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 20 мілілітрів жирних вершків (до шоколаду);

– 200 мілілітрів жирних вершків.

Приготування:

Підготуйте круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Вкрийте борти ацетатною стрічкою або шаром харчової плівки.

Подрібніть печиво блендером в крихту. Влийте розтоплене масло та перемішайте.

Викладіть масу у форму та сформуйте дно.

У глибокому посуді збийте міксером вершковий сир, вершки та варене згущене молоко.

Окремо змішайте молоко та агар, доведіть до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини.

Влийте молочну рідину до крему, знову збийте міксером до однорідності.

Вилийте крем на корж та розрівняйте.

На паровій бані розтопіть шоколад та вершки, перемішайте до однорідної маси.

Вилийте шоколадний ганаш на торт та розрівняйте.

Відправте торт на 2 – 3 години в холодильник.

Зніміть форму, ацетатну стрічку та розріжте торт на порційні шматочки.

Смачного!