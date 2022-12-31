Новогодние торты без выпечки: рецепты за считанные минуты
31 декабря 2022, 09:28Читати новину українською
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
До Нового года 2023 осталось совсем немного и пора выбирать праздничный торт, который станет украшением стола.
Мы выбрали для вас три рецепта новогодних тортов, которые точно понравятся каждому. Они легки и просты в приготовлении, а смакуют как из кондитерской.
Читайте также Новогодний стол 2023: рецепты мясных блюд и закусок
Рецепт торта "Три шоколада"
- Время: 15 минут (2 – 3 часа в застывание)
- Порции: 8
Торт "Три шоколада" / Скриншот с видео
– 180 граммов печенья Орео;
– 70 граммов грецких орехов;
– 80 граммов сливочного масла;
– 90 граммов черного шоколада;
– 90 граммов молочного шоколада;
– 90 граммов белого шоколада;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 200 миллилитров 33% сливок;
– орехи и шоколад для декора.
Приготовление:
- Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Борты укройте ацетатной лентой.
- Отделите печенье от начинки, перебейте его в крошку. Добавьте измельченные грецкие орехи и влейте растопленное сливочное масло. Перемешайте массу и выложите ее в форму. Сформируйте лепешку.
- Соедините сливочный творог и сливки, взбейте миксером в однородную пышную массу. Разделите ее на три равных части по 200 граммов. В первую добавьте растопленный черный шоколад, во вторую – молочный, в третью – белый и начинку от Орео.
- Выложите начинки на лепешку, разровняйте ложкой.
- Отправьте торт на несколько часов в холодильник.
- Снимите форму и декорируйте торт орешками и тертым шоколадом.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт торта со сгущенкой
- Время: 15 минут (1 – 2 часа в охлаждение)
- Порции: 6
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
– 160 граммов печенья;
– 70 граммов сливочного масла;
– 90 граммов шоколада;
– 200 граммов сливочного сыра;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 5 граммов агар-агара;
– 200 миллилитров жирных сливок;
– 20 граммов сгущенки.
Приготовление:
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
- Растопите масло и влейте в крошку, перемешайте.
- В круглой форме диаметром 18 сантиметров сформируйте лепешку.
- В 120 граммах сливок растворите агар, влейте в шоколад и отправьте все на паровую баню.
- Остальные сливки смешайте со сгущенкой и взбейте до устойчивых пиков.
- Смешайте творог с сахарной пудрой, влейте жидкий шоколад и сок лимона. Готовую массу выложите на торт и охладите в холодильнике в течение часа.
- Отсадите на торт взбитые сливки.
- Вкусный торт без выпечки готов.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт торта с белым шоколадом.
- Время: 15 минут (2 – 3 часа на загущение торта)
- Порции: 6 – 8
– 200 граммов печенья;
– 80 граммов сливочного масла;
– 100 граммов молока;
– 10 граммов агар-агара;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 150 граммов вареного сгущенки;
– 100 граммов белого шоколада;
– 20 миллилитров жирных сливок (до шоколада);
– 200 миллилитров жирных сливок.
Приготовление:
- Подготовьте круглую форму диаметром 18 сантиметров. Укройте бортики ацетатной лентой или слоем пищевой пленки.
- Измельчите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте.
- Выложите массу в форму и сформуйте дно.
- В глубокой посуде взбейте миксером сливочный сыр, сливки и вареную сгущенку.
- Отдельно смешайте молоко и агар, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
- Влейте молочную жидкость в крем, снова взбейте миксером до однородности.
- Вылейте крем на лепешку и разровняйте.
- На паровой бане растопите шоколад и сливки, перемешайте в однородную массу.
- Вылейте шоколадный ганаш на торт и разровняйте.
- Отправьте торт на 2-3 часа в холодильник.
- Снимите форму, ацетатную ленту и разрежьте торт на порционные кусочки.
Приятного тебе аппетита!