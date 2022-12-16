Мы приготовили для вас рецепт салата, который понравится всем гостям. Его основным ингредиентом является курочка, а ее вкус дополняет пикантная морковь по-корейски и нежный сыр.
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Такой салат прост в приготовлении, очень вкусный и сытный. Он ярко дополнит праздничный стол и не только.
Рецепт праздничного салата с курицей
- Время: 45 – 55 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.
- Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.
- Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.
- Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.
- Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!