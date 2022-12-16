Мы приготовили для вас рецепт салата, который понравится всем гостям. Его основным ингредиентом является курочка, а ее вкус дополняет пикантная морковь по-корейски и нежный сыр.

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Такой салат прост в приготовлении, очень вкусный и сытный. Он ярко дополнит праздничный стол и не только.

Рецепт праздничного салата с курицей

  • Время: 45 – 55 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.
  • Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.
  • Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.
  • Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.
  • Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!