Мы приготовили для вас рецепт салата, который понравится всем гостям. Его основным ингредиентом является курочка, а ее вкус дополняет пикантная морковь по-корейски и нежный сыр.

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Такой салат прост в приготовлении, очень вкусный и сытный. Он ярко дополнит праздничный стол и не только.

Рецепт праздничного салата с курицей

Время: 45 – 55 минут

45 – 55 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 150 граммов сыра моцарелла;

– 100 граммов корейской моркови;

– 5 штук куриных яиц;

– майонез.

Приготовление:

Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.

Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.

Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.

Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.

Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!