Рецепт новогоднего десерта со сгущенкой
- Время: 15 минут (1 – 2 часа на охлаждение)
- Порции: 6
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Скриншот с видео Здоровый и вкусный
Приготовление:
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
- Растопите масло и влейте в крошки, перемешайте.
- В круглой форме диаметром 18 сантиметров сформируйте корж.
- В 120 граммах сливок растворите агар, влейте в шоколад и отправьте все на паровую баню.
- Оставшиеся сливки смешайте со сгущенкой и взбейте до устойчивых пиков.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
- Смешайте творог с сахарной пудрой, влейте жидкий шоколад и сок лимона. Готовую массу выложите на торт и охладите в холодильнике в течение часа.
- Отсадите на торт взбитые сливки.
- Вкусный и легкий в приготовлении торт без выпечки готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта без выпекания: