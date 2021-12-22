Рецепт новогоднего десерта со сгущенкой

  • Время: 15 минут (1 – 2 часа на охлаждение)
  • Порции: 6

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Скриншот с видео Здоровый и вкусный

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
  2. Растопите масло и влейте в крошки, перемешайте.
  3. В круглой форме диаметром 18 сантиметров сформируйте корж.
  4. В 120 граммах сливок растворите агар, влейте в шоколад и отправьте все на паровую баню.
  5. Оставшиеся сливки смешайте со сгущенкой и взбейте до устойчивых пиков.

Скриншот с видео Здоровый и вкусный

  1. Смешайте творог с сахарной пудрой, влейте жидкий шоколад и сок лимона. Готовую массу выложите на торт и охладите в холодильнике в течение часа.
  1. Отсадите на торт взбитые сливки.
  1. Вкусный и легкий в приготовлении торт без выпечки готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта без выпекания: