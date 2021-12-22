Рецепт новорічного десерту зі згущеним молоком

  • Час: 15 хвилин (1 – 2 години на охолодження)
  • Порції: 6

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Скріншот з відео Здоровий і смачний

Приготування:

  1. Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.
  1. Розтопіть масло та влийте до крихти, перемішайте.
  1. У круглій формі діаметром 18 сантиметрів сформуйте корж.
  1. У 120 грамах вершків розчиніть агар, влийте до шоколаду та відправте все на парову баню.
  1. Решту вершків змішайте зі згущеним молоком та збийте до стійких піків.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Змішайте сир з цукровою пудрою, влийте рідкий шоколад та сік лимона. Готову масу викладіть на торт та охолодіть в холодильнику протягом години.
  1. Відсадіть на торт збиті вершки.
  1. Смачний та легкий у приготуванні торт без випікання готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування торта без випікання: