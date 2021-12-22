Новогодний шоколадный торт за 15 минут: рецепт без выпекания
22 декабря 2021 , 17:08Читати новину українською
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Чтобы приготовить вкусный торт к праздничному столу не обязательно часами стоять на кухне. Мы подготовили для вас сладкий десерт без выпекания, который вы приготовите за 15 минут.
Рецепт новогоднего десерта со сгущенкой
- Время: 15 минут (1 – 2 часа на охлаждение)
- Порции: 6
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Скриншот с видео Здоровый и вкусныйИнгредиенты:
– 160 граммов печенья;
– 70 граммов сливочного масла;
– 90 граммов шоколада;
– 200 граммов сливочного сыра;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 5 граммов агар-агара;
– 200 миллилитров жирных сливок;
– 20 граммов сгущенки.
Приготовление:
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
- Растопите масло и влейте в крошки, перемешайте.
- В круглой форме диаметром 18 сантиметров сформируйте корж.
- В 120 граммах сливок растворите агар, влейте в шоколад и отправьте все на паровую баню.
- Оставшиеся сливки смешайте со сгущенкой и взбейте до устойчивых пиков.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
- Смешайте творог с сахарной пудрой, влейте жидкий шоколад и сок лимона. Готовую массу выложите на торт и охладите в холодильнике в течение часа.
- Отсадите на торт взбитые сливки.
- Вкусный и легкий в приготовлении торт без выпечки готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта без выпекания: