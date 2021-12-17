Если вы ищете оригинальный рецепт блюда к новогоднему столу – у нас есть интересный вариант. Хрустящее тесто, нежная начинка и пикантные нотки чеснока – вкуснятина!

Читайте также Здоровая альтернатива колбасе: почему курочка су-вид – идеальный продукт для рациона

Рецепт новогодней елки со шпинатом

Время : 20 минут

: 20 минут Порции: 4

Фото со страницы Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 1 упаковка слоеного дрожжевого теста;

– 150 граммов замороженного шпината;

– 100 граммов сыра рекота;

– 150 граммов сыра чедер;

– 1 сырой яичный желток;

– 50 граммов сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте шпинат. Приправте солью и черным молотым перцем.

Тесто разделите на две части (на одну выкладываем начинку, другой накрываем).

Из первого куска вырежьте треугольник.

Смажьте его шпинатной начинкой, творогом рикота и сверху натрите чедером.

Накройте все слоем теста и сформуйте треугольник. Прижмите края теста (смотри видео).

Нарежьте тесто полосами, но не разрезайте у основания теста. Закрутите каждую прядь теста, чтобы получились веточки.

Смажьте елку сырым желтком и отправьте выпекаться в духовку при 195-200 градусах на 15 минут.

Готовую елку из теста смажьте выжатым чесноком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:

Текст публикации Яны Станишевской:

Доброе утро.

Супер просто, супер эффектно и вот вам новогодний рецепт.

Нам понадобится: упаковка слоенно-дрожжевого теста

150 гр заморожено шпината

100 гр сыра рикотта

150 гр сыра чеддер

Один желток для смазки в конце и Сожно еще 50 гр сливочного масла в котором мы притомим на сковородке 2 зубчика чеснока и потом, после запекания, просто смажем нашу слойку. Но если это формат завтрака, то я делаю без.

Тесто мы разделяем на 2 части и чуть раскатываем каждую. Вырезаем и первого куска треугольник (шаблон нашей ёлочки) и смазываем начинкой. Начинка -это разморожены шпинат (отжатый) перемешанный с рикоттой и все. Смазываем наш треугольник этой начинкой , сверху засыпаем натёртым чедерром и накрываем сверху вторым кусочком теста. Прижимаем края. Обрезаем лишнее по краю. Должен выйти тот же треугольник.

Затем мы начинаем разрезать нашу елочку по бокам (как ветки) главное не разрешать в районе столба елки, оно будет держать форму нашей елки. И сворачиваем наши ветки, можно посмотреть принцип на втором фото). Закрутили и смазываем желтком. Выпекать минут 20 при 195-200*С. Готово.