Якщо ви шукаєте оригінальний рецепт страви до новорічного столу – у нас є для вас цікавий варіант. Хрумке тісто, ніжна начинка та пікантні нотки часнику – смакота!

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Рецепт новорічної ялинки зі шпинатом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4



Фото зі сторінки Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 1 упаковка листкового дріжджового тіста;

– 150 грамів замороженого шпинату;

– 100 грамів сиру рікота;

– 150 грамів сиру чедер;

– 1 сирий яєчний жовток;

– 50 грамів вершкового масла;

– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній шпинат. Присмачте сіллю та чорним меленим перцем.

Тісто розділіть на дві частини ( на одну викладаємо начинку, іншою накриваємо).

З першого шматка виріжте трикутник.

Змастіть його шпинатною начинкою, сиром рікота та зверху натріть чедером.

Накрийте все шаром тіста та сформуйте трикутник. Притисніть краї тіста (дивись відео).

Наріжте тісто полосами, але не розрізайте біля основи тіста. Закрутіть кожне пасмо тіста, щоб вийшли гілочки.

Змастіть ялинку сирим жовтком та відправте випікатися в духовку при 195 – 200 градусах на 15 хвилин.

Готову ялинку з тіста змастіть вичавленим часником та подавайте до столу.

Смачного!

Цікаво знати! Новорічні традиції та атрибути:

Текст публікації Яни Станішевської:

Доброе утро.

Супер просто, супер эффектно и вот вам новогодний рецепт.

Нам понадобится: упаковка слоенно-дрожжевого теста

150 гр заморожено шпината

100 гр сыра рикотта

150 гр сыра чеддер

Один желток для смазки в конце и Сожно еще 50 гр сливочного масла в котором мы притомим на сковородке 2 зубчика чеснока и потом, после запекания, просто смажем нашу слойку. Но если это формат завтрака, то я делаю без.

Тесто мы разделяем на 2 части и чуть раскатываем каждую. Вырезаем и первого куска треугольник (шаблон нашей ёлочки) и смазываем начинкой. Начинка -это разморожены шпинат (отжатый) перемешанный с рикоттой и все. Смазываем наш треугольник этой начинкой , сверху засыпаем натёртым чедерром и накрываем сверху вторым кусочком теста. Прижимаем края. Обрезаем лишнее по краю. Должен выйти тот же треугольник.

Затем мы начинаем разрезать нашу елочку по бокам (как ветки) главное не разрешать в районе столба елки, оно будет держать форму нашей елки. И сворачиваем наши ветки, можно посмотреть принцип на втором фото). Закрутили и смазываем желтком. Выпекать минут 20 при 195-200*С. Готово.