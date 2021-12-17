Якщо ви шукаєте оригінальний рецепт страви до новорічного столу – у нас є для вас цікавий варіант. Хрумке тісто, ніжна начинка та пікантні нотки часнику – смакота!
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Рецепт новорічної ялинки зі шпинатом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Фото зі сторінки Яни Станішевської
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній шпинат. Присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
- Тісто розділіть на дві частини ( на одну викладаємо начинку, іншою накриваємо).
- З першого шматка виріжте трикутник.
- Змастіть його шпинатною начинкою, сиром рікота та зверху натріть чедером.
- Накрийте все шаром тіста та сформуйте трикутник. Притисніть краї тіста (дивись відео).
- Наріжте тісто полосами, але не розрізайте біля основи тіста. Закрутіть кожне пасмо тіста, щоб вийшли гілочки.
- Змастіть ялинку сирим жовтком та відправте випікатися в духовку при 195 – 200 градусах на 15 хвилин.
- Готову ялинку з тіста змастіть вичавленим часником та подавайте до столу.
Смачного!
Цікаво знати! Новорічні традиції та атрибути:
Текст публікації Яни Станішевської:
Доброе утро.
Супер просто, супер эффектно и вот вам новогодний рецепт.
Нам понадобится: упаковка слоенно-дрожжевого теста
150 гр заморожено шпината
100 гр сыра рикотта
150 гр сыра чеддер
Один желток для смазки в конце и Сожно еще 50 гр сливочного масла в котором мы притомим на сковородке 2 зубчика чеснока и потом, после запекания, просто смажем нашу слойку. Но если это формат завтрака, то я делаю без.
Тесто мы разделяем на 2 части и чуть раскатываем каждую. Вырезаем и первого куска треугольник (шаблон нашей ёлочки) и смазываем начинкой. Начинка -это разморожены шпинат (отжатый) перемешанный с рикоттой и все. Смазываем наш треугольник этой начинкой , сверху засыпаем натёртым чедерром и накрываем сверху вторым кусочком теста. Прижимаем края. Обрезаем лишнее по краю. Должен выйти тот же треугольник.
Затем мы начинаем разрезать нашу елочку по бокам (как ветки) главное не разрешать в районе столба елки, оно будет держать форму нашей елки. И сворачиваем наши ветки, можно посмотреть принцип на втором фото). Закрутили и смазываем желтком. Выпекать минут 20 при 195-200*С. Готово.