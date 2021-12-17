Новогодняя елка со шпинатом: оригинальное решение к праздничному столу
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Эта съедобная елка из теста уже покорила читателей соцсетей! Необычайно быстрое в приготовлении блюдо прекрасно дополнит праздничный стол.
Если вы ищете оригинальный рецепт блюда к новогоднему столу – у нас есть интересный вариант. Хрустящее тесто, нежная начинка и пикантные нотки чеснока – вкуснятина!
Читайте также Здоровая альтернатива колбасе: почему курочка су-вид – идеальный продукт для рациона
Рецепт новогодней елки со шпинатом
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Фото со страницы Яны СтанишевскойИнгредиенты:
– 1 упаковка слоеного дрожжевого теста;
– 150 граммов замороженного шпината;
– 100 граммов сыра рекота;
– 150 граммов сыра чедер;
– 1 сырой яичный желток;
– 50 граммов сливочного масла;
– 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте шпинат. Приправте солью и черным молотым перцем.
- Тесто разделите на две части (на одну выкладываем начинку, другой накрываем).
- Из первого куска вырежьте треугольник.
- Смажьте его шпинатной начинкой, творогом рикота и сверху натрите чедером.
- Накройте все слоем теста и сформуйте треугольник. Прижмите края теста (смотри видео).
- Нарежьте тесто полосами, но не разрезайте у основания теста. Закрутите каждую прядь теста, чтобы получились веточки.
- Смажьте елку сырым желтком и отправьте выпекаться в духовку при 195-200 градусах на 15 минут.
- Готовую елку из теста смажьте выжатым чесноком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:
Текст публикации Яны Станишевской:
Доброе утро.
Супер просто, супер эффектно и вот вам новогодний рецепт.
Нам понадобится: упаковка слоенно-дрожжевого теста
150 гр заморожено шпината
100 гр сыра рикотта
150 гр сыра чеддер
Один желток для смазки в конце и Сожно еще 50 гр сливочного масла в котором мы притомим на сковородке 2 зубчика чеснока и потом, после запекания, просто смажем нашу слойку. Но если это формат завтрака, то я делаю без.
Тесто мы разделяем на 2 части и чуть раскатываем каждую. Вырезаем и первого куска треугольник (шаблон нашей ёлочки) и смазываем начинкой. Начинка -это разморожены шпинат (отжатый) перемешанный с рикоттой и все. Смазываем наш треугольник этой начинкой , сверху засыпаем натёртым чедерром и накрываем сверху вторым кусочком теста. Прижимаем края. Обрезаем лишнее по краю. Должен выйти тот же треугольник.
Затем мы начинаем разрезать нашу елочку по бокам (как ветки) главное не разрешать в районе столба елки, оно будет держать форму нашей елки. И сворачиваем наши ветки, можно посмотреть принцип на втором фото). Закрутили и смазываем желтком. Выпекать минут 20 при 195-200*С. Готово.