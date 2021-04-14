Цель нового меню для школ – сделать его более сбалансированным и полезным для школьников. Больше о реформе в школьном питании читайте в материале.

В документе новой школьной реформы содержится информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, предлагаемые школьникам в течение дня.

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Уменьшение сахара в рационе школьников – первое, над чем работают специалисты. Так как содержание сахаров в пищевых продуктах ограничивается на уровне не более 10 граммов на 100 граммов продукта.

Среди других изменений в нормы, которые заработают с 1 сентября 2021 года, следующие:

количество сахара уменьшится в 2 – 2,5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;

количество фруктов увеличится до 100 г на один прием пищи;

количество хлеба на 1 прием пищи уменьшится с 60 – 80 г до 30 – 50 г;

количество мяса увеличится так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;

количество молочных продуктов увеличится, при формировании меню новыми нормами предусмотрена одна порция молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока или 125 мл йогурта, или кефира, или 125 г кисломолочного сыра, или 75 г мягкого сыра, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.

важным элементом обеспечения всех школьников здоровой и безопасной пищей является учет особых диетических потребностей соискателей образования. Так, в зависимости от этих потребностей детей должны обязательно информировать о тех пищевых элементах в составе блюд, которые могут вызвать ухудшение состояния здоровья или аллергическую реакцию.

В учреждениях общего среднего образования для учащихся всех классов независимо от учебной смены должно быть организовано по меньшей мере одноразовое горячее питание в соответствии с нормами.