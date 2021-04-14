Метою нового меню для шкіл зробити його більш збалансованим для школярів та корисним. Більше про реформу у шкільному харчуванні читайте у матеріалі.

У документі нової шкільної реформи міститься інформація про розподіл білків, жирів та вуглеводів, які мають містити страви, пропоновані школярам упродовж дня.

Читайте також На чолі з Євгеном Клопотенко: МОН анонсувало проєкт з підготовки кухарів та кондитерів

Зменшення цукру у раціоні школярів – перше над чим працюють спеціалісти, адже вміст цукрів у харчових продуктах обмежується на рівні не більш ніж 10 грамів на 100 грамів продукту.

З-поміж інших змін до норм, які запрацюють з 1 вересня 2021 року, такі:

кількість цукру зменшиться у 2-2,5 рази – до 7,5 г на один прийом їжі;

кількість фруктів збільшиться до 100 г на один прийом їжі;

кількість хліба на 1 прийом їжі зменшиться з 60-80 г до 30-50 г;

кількість м’яса збільшиться так, щоби протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;

кількість молочних продуктів збільшиться при формуванні меню: новими нормами передбачено одну порцію молока чи молочних продуктів щодня, а саме: 200 мл молока або 125 мл йогурту чи кефіру, або 125 г сиру кисломолочного, або 75 г сиру м’якого, або 15 г сиру твердого, або 25 г сметани на вибір.

Важливим елементом забезпечення усіх школярів здоровою та безпечною їжею є врахування особливих дієтичних потреб здобувачів освіти. Так, залежно від цих потреб дітей мають обов’язково інформувати про ті харчові елементи у складі страв, що можуть викликати погіршення стану здоров’я або алергічну реакцію.

У закладах загальної середньої освіти для учнів усіх класів незалежно від навчальної зміни повинно бути організовано щонайменше одноразове гаряче харчування відповідно до норм.