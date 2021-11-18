Новый тренд в кулинарии: Расмус Кофоэд исключил мясо из меню Geranium

Известный шеф-повар Расмус Кофоэд сообщил, что с января 2022 он уберет мясо из меню своего ресторана Geranium, который сейчас занимает второе место в списке 50 лучших ресторанов мира.

Расмус Кофоэд – известный шеф-повар и обладатель трех звезд Мишлен, решил кардинально изменить меню своего ресторана Geranium, исключив из него все мясо.

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В результате полной смены меню в нем остаться только рыба и морепродукты в сочетании с овощами и фруктами. Коллеги Кофоэда отмечают, что столь смелый шаг сигнализирует о еще больших переменах в мире кулинарии.



Вручение звезды Мишлен / Фото из гида Мишлен

Я чувствую, что пришло время перемен в Geranium, и я работаю над этим, пока мы говорим. Не то чтобы мы отменили все фирменные блюда, но мы их больше не будем подавать. Вот как я люблю вещи, я люблю вызов в своей жизни. Моя следующая задача – создать удивительные новые блюда для меню,

– сказал Кофоэд.

Расмус Кофоэд пропагандирует здоровый образ жизни. Для команды поваров ресторана он уже давно ввел угощение свекольным соком, в частности во время финала Bocuse d'Or.



Расмус Кофоэд / Фото 50 лучших ресторанов мира

Я думаю, что пришло время перемен, и для людей, которые здесь работают, мы должны постоянно развиваться,

– добавил шеф-повар.

Желаем повару удачи и вдохновения для создания блюд для нового растительного меню в ресторане Geranium.

К слову, ресторанзанял второе место в списке 50 лучших ресторанов мира.