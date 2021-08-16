Запеченный чеснок в духовке принесет на кухню не только новый вкус, но и сказочный аромат. Это идеальное дополнение к салату и красному вину.

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Этот рецепт подходит как для французского багета, так и любого другого хлеба удлиненной формы.

Рецепт чесночного хлеба

Порций: 4
Время: 1 час

Запеченный чеснок – основа блюда / Фото miminewman

Ингредиенты:

  • 4 головки чеснока;
  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • 50 грамм сливочного масла;
  • 1 чайная ложка петрушки;
  • 1 чайная ложка базилика
  • 1 французский багет;
  • морская соль по вкусу;
  • перец черный по вкусу;
  • паприка по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистить чеснок от конечностей и внешнего слоя шелухи. Подготовленный чеснок полить оливковым маслом, посыпать морской солью, обернуть фольгой. Поставить запекать в духовку на 35 минут при 200 градусах. Чеснок будет готов, когда центральный зубчик становится абсолютно мягким, если его легко проколоть ножом.
  2. В отдельную тарелку мелко нарезаем базилик и петрушку. Мякоть из головок легко выжимаем руками в тарелку.
  3. К чесноку и зелени добавляем кусок масла, специи и все тщательно перемешиваем.
  4. Багет разрезаем на 4 части. Чесночную смесь намазываем на багет и ставим запекаться в духовку на 10 минут при 180 градусах.

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Когда чеснок станет мягким, его можно еще подержать в духовке несколько минут до глубокого золотистого цвета для более карамелизированного аромата. Такой чеснок можно добавить в салат, картофельного пюре или хумус. Используется также вместо сырого чеснока в супах, запеканках и соусах.