Поскольку в рецепте не используется сахар – сырники низкокалорийные и диетические. По выбору орехов – все зависит от ваших вкусов: грецкие, фундук, миндаль или кешью.
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Диетические сырники с орехами
- Время: 30 минут
- Порции: 6 штук
Сырники с орехами / Фото Fat Killers
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, подсластитель. Высыпьте муку и ванильный сахар, и замесите тесто.
- Орехи обжарьте на сухой сковородке и измельчите.
- Отправьте орехи в сырную массу и перемешайте.
- Сформируйте из теста круглые сырники.
- Обваляйте их в муке.
- Разогрейте сковородку с кокосовым маслом и обжарьте сырники с обеих сторон до румяной корочки.
Сырники с орехами / Фото Fat Killers
- Готовые сырники подавайте к столу со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!