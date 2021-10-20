Поскольку в рецепте не используется сахар – сырники низкокалорийные и диетические. По выбору орехов – все зависит от ваших вкусов: грецкие, фундук, миндаль или кешью.

Читайте также Как тратить меньше времени на приготовление блюд: 10 действенных советов

Диетические сырники с орехами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 штук


Сырники с орехами / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, подсластитель. Высыпьте муку и ванильный сахар, и замесите тесто.
  2. Орехи обжарьте на сухой сковородке и измельчите.
  3. Отправьте орехи в сырную массу и перемешайте.
  4. Сформируйте из теста круглые сырники.
  5. Обваляйте их в муке.
  6. Разогрейте сковородку с кокосовым маслом и обжарьте сырники с обеих сторон до румяной корочки.


Сырники с орехами / Фото Fat Killers

  1. Готовые сырники подавайте к столу со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!