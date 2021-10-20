Оскільки в рецепті не використовується цукор – сирники низькокалорійні та дієтичні. Щодо вибору горіхів – все залежить від ваших смаків: волоські, фундук, мигдаль чи кеш'ю.

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Дієтичні сирники з горіхами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 штук



Сирники з горіхами / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 200 г домашнього сиру;

– 1 сире яйце;

– 2 – 3 ст. л. борошна;

– 40 – 60 г улюблених горіхів;

– підсолоджувач;

– ½ ч. л. ванільного цукру;

– кокосова олія для смаження.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте домашній сир, яйце, підсолоджувач. Висипте борошно та ванільний цукор і замісіть тісто.

Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.

Відправте горіхи до сирної маси та перемішайте.

Сформуйте з тіста круглі сирники.

Обваляйте їх в борошні.

Розігрійте сковорідку з кокосовою олією та обсмажте сирники з обох сторін до рум'яної скоринки.



Сирники з горіхами / Фото Fat Killers