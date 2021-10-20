Оскільки в рецепті не використовується цукор – сирники низькокалорійні та дієтичні. Щодо вибору горіхів – все залежить від ваших смаків: волоські, фундук, мигдаль чи кеш'ю.

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Дієтичні сирники з горіхами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 штук


Сирники з горіхами / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. У глибокому посуді змішайте домашній сир, яйце, підсолоджувач. Висипте борошно та ванільний цукор і замісіть тісто.
  1. Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.
  1. Відправте горіхи до сирної маси та перемішайте.
  1. Сформуйте з тіста круглі сирники.
  1. Обваляйте їх в борошні.
  1. Розігрійте сковорідку з кокосовою олією та обсмажте сирники з обох сторін до рум'яної скоринки.


Сирники з горіхами / Фото Fat Killers

  1. Готові сирники подавайте до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!