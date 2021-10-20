Оскільки в рецепті не використовується цукор – сирники низькокалорійні та дієтичні. Щодо вибору горіхів – все залежить від ваших смаків: волоські, фундук, мигдаль чи кеш'ю.
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Дієтичні сирники з горіхами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 штук
Сирники з горіхами / Фото Fat Killers
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте домашній сир, яйце, підсолоджувач. Висипте борошно та ванільний цукор і замісіть тісто.
- Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.
- Відправте горіхи до сирної маси та перемішайте.
- Сформуйте з тіста круглі сирники.
- Обваляйте їх в борошні.
- Розігрійте сковорідку з кокосовою олією та обсмажте сирники з обох сторін до рум'яної скоринки.
Сирники з горіхами / Фото Fat Killers
- Готові сирники подавайте до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!