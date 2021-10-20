Новый взгляд на любимое блюдо: рецепт сырников с орешками без сахара

20 октября 2021 , 11:26
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Существует много рецептов сырников: с изюмом, клюквой, бананом, шоколадом. Мы предлагаем вам приготовить сырники с орешками – вкусно и сытно.

Поскольку в рецепте не используется сахар – сырники низкокалорийные и диетические. По выбору орехов – все зависит от ваших вкусов: грецкие, фундук, миндаль или кешью.

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Диетические сырники с орехами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 штук


Сырники с орехами / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
 – 200 г творога;
 – 1 сырое яйцо;
 – 2 – 3 ст. л. муки;
 – 40 – 60 г любимых орехов;
 – подсластитель;
 – ½ ч. л. ванильного сахара;
 – кокосовое масло для жарки.

Приготовление:

  1. В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, подсластитель. Высыпьте муку и ванильный сахар, и замесите тесто.
     
  2. Орехи обжарьте на сухой сковородке и измельчите.
     
  3. Отправьте орехи в сырную массу и перемешайте.
     
  4. Сформируйте из теста круглые сырники.
     
  5. Обваляйте их в муке.
     
  6. Разогрейте сковородку с кокосовым маслом и обжарьте сырники с обеих сторон до румяной корочки.


Сырники с орехами / Фото Fat Killers

  1. Готовые сырники подавайте к столу со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак