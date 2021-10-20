Новый взгляд на любимое блюдо: рецепт сырников с орешками без сахара

Существует много рецептов сырников: с изюмом, клюквой, бананом, шоколадом. Мы предлагаем вам приготовить сырники с орешками – вкусно и сытно.

Поскольку в рецепте не используется сахар – сырники низкокалорийные и диетические. По выбору орехов – все зависит от ваших вкусов: грецкие, фундук, миндаль или кешью.

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Диетические сырники с орехами

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 6 штук



Сырники с орехами / Фото Fat Killers

– 200 г творога;– 1 сырое яйцо;– 2 – 3 ст. л. муки;– 40 – 60 г любимых орехов;– подсластитель;– ½ ч. л. ванильного сахара;– кокосовое масло для жарки.

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, подсластитель. Высыпьте муку и ванильный сахар, и замесите тесто.

Орехи обжарьте на сухой сковородке и измельчите.

Отправьте орехи в сырную массу и перемешайте.

Сформируйте из теста круглые сырники.

Обваляйте их в муке.

Разогрейте сковородку с кокосовым маслом и обжарьте сырники с обеих сторон до румяной корочки.



Сырники с орехами / Фото Fat Killers