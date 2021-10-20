Новый взгляд на любимое блюдо: рецепт сырников с орешками без сахара
20 октября 2021 , 11:26Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Существует много рецептов сырников: с изюмом, клюквой, бананом, шоколадом. Мы предлагаем вам приготовить сырники с орешками – вкусно и сытно.
Поскольку в рецепте не используется сахар – сырники низкокалорийные и диетические. По выбору орехов – все зависит от ваших вкусов: грецкие, фундук, миндаль или кешью.
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Диетические сырники с орехами
- Время: 30 минут
- Порции: 6 штук
Сырники с орехами / Фото Fat Killers
– 200 г творога;
– 1 сырое яйцо;
– 2 – 3 ст. л. муки;
– 40 – 60 г любимых орехов;
– подсластитель;
– ½ ч. л. ванильного сахара;
– кокосовое масло для жарки.
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, подсластитель. Высыпьте муку и ванильный сахар, и замесите тесто.
- Орехи обжарьте на сухой сковородке и измельчите.
- Отправьте орехи в сырную массу и перемешайте.
- Сформируйте из теста круглые сырники.
- Обваляйте их в муке.
- Разогрейте сковородку с кокосовым маслом и обжарьте сырники с обеих сторон до румяной корочки.
Сырники с орехами / Фото Fat Killers
- Готовые сырники подавайте к столу со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!