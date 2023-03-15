Насыщенный вкус не должен никуда исчезать: как правильно хранить чернослив

Чернослив – довольно частый гость на наших кухнях. Впрочем, не всегда его вкус остается насыщенным и причиной этой проблемы является неправильное хранение.

Чернослив имеет много кулинарных преимуществ, ведь отлично сочетается как с мясом, так и с овощами и выпечкой. Чтобы его свойства со временем не блекли, следует позаботиться о правильном хранении этого продукта.

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Какими преимуществами может похвастаться чернослив

Чернослив – источник большого количества антиоксидантов. Также содержит калий, витамины группы В, кальций, магний, а также витамины А, С, Е и К.

Чернослив делает блюда непревзойденными / Фото Pexels

Регулярное употребление чернослива оказывает положительное влияние на иммунитет и кожу. Для того чтобы добавить его в свой рацион, существует просто множество опций. Каши, салаты, мясо, десерты – в универсальности этот продукт имеет очень мало конкурентов.

Как правильно хранить чернослив

Самые большие враги чернослива – влага, солнечные лучи и тепло. Наилучшим решением будет хранить его в плотно закрытой банке, которую нужно поставить в темное, сухое и прохладное место. Лучше всего для этого подойдут кладовая или подвал.

Также нужно помнить о важности стикера, чтобы потом не было проблем со здоровьем. Конечно, хранить сухофрукты можно 12 – 18 месяцев, и есть большая вероятность, что так долго они у вас не будут лежать. Впрочем, у кого в кладовой нет продуктов, которые стоят значительно дольше указанного периода и не могут дождаться своего использования? Так что безопасность – это не только правильные условия, но и строк.