В морозилке и в холодильнике: как правильно хранить сырую рыбу

Вкусная рыба – важная часть меню многих гурманов. Конечно, каждый хочет сохранить ее свежесть. К сожалению, несоответствующие условия хранения могут повлиять на рыбу, которую мы покупаем.

Во время поста рыба является частым гостем на украинском столе. Иногда из-за неправильного хранения она может быстро утратить свежесть. К счастью, избежать этого очень просто.

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Как хранить рыбу в холодильнике

Промойте продукт и тщательно высушите его бумажными полотенцами, затем поместите в один слой в пакет с застежкой. Выдавите весь воздух, положите мешок на тарелку или поднос, устланный льдом.

Сколько можно хранить сырую рыбу в холодильнике

Сырую рыбу и моллюсков следует хранить в холодильнике только 1 или 2 дня перед приготовлением или замораживанием.

Важные правила, которые спасут ваши продукты / Фото unsplash

Как лучше заморозить рыбу

Заверните рыбу во влагостойкую бумагу или поместите в пакеты для заморозки, закройте и заморозьте. Другой способ – в воде. Поместите рыбу в металлический неглубокий контейнер, залейте водой и заморозьте.

Нужно ли мыть рыбу перед замораживанием

Всегда мойте все, что собираетесь заморозить, холодной проточной водой и высушивайте бумажными полотенцами. Идея состоит в том, чтобы смыть слизь и бактерии, которые могут создавать неприятные сладости.