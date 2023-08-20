Важно знать, зачем вообще нужно переворачивать банки с закрутками. Сразу откроем секрет – не все банки нуждаются в этом процессе.

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Зачем переворачивают банки с закрутками

При теплой стерилизации продукта в банке горячее содержимое создает утекающий пар. После закрытия банки, если ее перевернуть вверх дном, а затем оставить в таком положении для охлаждения, создается вакуум. Вакуумное уплотнение помогает обеспечить герметичность и длительный срок хранения консервов.

Вкусные закрутки / Фото unsplash

Когда переворачивать не нужно

Банки, закрываемые винтовыми крышками, переворачивать не следует. Это нужно делать только с теми емкостями, которые закрываются ключом для консервации.

Сколько должны стоять перевернутые банки

Всё зависит от того, какую консервацию вы готовите. Но вообще можно действовать по одинаковой схеме. Перевернутые банки оберните одеялом и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 дня. Идеальное место для хранения огурцов-помидоров – это погреб или другое прохладное и темное помещение.

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