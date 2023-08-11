Для приготовления закруток из помидоров требуются простейшие ингредиенты – разноцветный перец, кабачок, перец и помидоры. Это отличные идеи для консервации на зиму.

Так вкусно Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты

Приготовление:

Все овощи тщательно вымойте. Перец очистите от семян и нарежьте большими кубиками.

Кабачки разделите на полмесяца.

Помидоры ошпарьте, очистите от кожуры, затем нарежьте на восьмые части.

Лук очистите и измельчите.

Разогрейте растительное масло в большой кастрюле. Выложите лук. Подождите, пока она станет прозрачной, затем добавьте перец, цуккини и помидоры.

Посыпьте овощи солью, чтобы они побыстрее пустили сок. Перемешайте.

Добавьте перец и паприку. Варить овощи около 15 минут, пока они не станут мягкими и не образуется густой томатный соус.