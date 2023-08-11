Для приготовления закруток из помидоров требуются простейшие ингредиенты – разноцветный перец, кабачок, перец и помидоры. Это отличные идеи для консервации на зиму.
Так вкусно Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты
Рецепт лечо из помидоров
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Все овощи тщательно вымойте. Перец очистите от семян и нарежьте большими кубиками.
- Кабачки разделите на полмесяца.
- Помидоры ошпарьте, очистите от кожуры, затем нарежьте на восьмые части.
- Лук очистите и измельчите.
- Разогрейте растительное масло в большой кастрюле. Выложите лук. Подождите, пока она станет прозрачной, затем добавьте перец, цуккини и помидоры.
- Посыпьте овощи солью, чтобы они побыстрее пустили сок. Перемешайте.
- Добавьте перец и паприку. Варить овощи около 15 минут, пока они не станут мягкими и не образуется густой томатный соус.
- Разложите лечо по банкам. Сверху на каждое полейте по столовой ложке растительного масла. Переверните. Пастеризуйте их в течение 15 минут в кастрюле.
Рецепт салата из помидоров на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук очистите и нарежьте кружочками.
- Помидоры тщательно вымойте и нарежьте кружочками (кончики помидоров выбросьте).
- В кастрюле приготовьте маринад: налейте литр воды, уксус, соль, сахар, 5 лавровых листьев, 9 зерен душистого перца и 18 зерен перца. Ингредиенты тщательно перемешайте и вскипятите.
- В ошпаренные банки выложите несколько слоев помидоров и перемешайте их с луком (салат должен быть примерно на 1 сантиметр ниже верха банки).
- В каждую банку положите кусочек лаврового листа, зернышко душистого перца и 2 зерна перца из рассола.
- Затем рассол разлейте по банкам и полейте сверху столовой ложкой растительного масла.
- Закройте банки и пастеризуйте в кипящей воде около 5 минут.
- Выньте пастеризованные банки из кастрюли и дайте остыть.
- Охлажденные банки с салатом из помидоров храните в холодном и темном месте.
Рецепт соуса из помидоров и паприки
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Помидоры обдайте кипятком, очистите от кожуры, нашинкуйте и вместе с соком поместите в кастрюлю.
- Добавьте 1/3 чайной ложки сахара и варите на медленном огне.
- Перец и перец очистите от семян и семенных гнезд, порежьте и добавьте к помидорам.
- Чеснок мелко нашинкуйте или выдавите через пресс и добавьте к помидорам.
- Приправьте оставшимся сахаром, солью и перцем и варите, пока помидоры не разварятся, а соус частично не испарится.
- Все перемешайте блендером, разложите по банкам, закупорьте и пастеризуйте примерно 15 минут.