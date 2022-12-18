Квашеная капуста может добавить нашим блюдам яркую кислинку и хрусткость, или же насытить их своим ароматом. Существует много споров относительно того, как нужно готовить квашеную капусту, и попробуем посмотреть, кто в них прав.

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Нужно ли промывать квашеную капусту

Квашеная капуста обладает очень ярко выраженным кислым вкусом. Он нравится не всем, поэтому его пытаются смягчить промывкой. На самом деле этого делать не нужно, лучше воспользоваться альтернативными методами, которых достаточно. Промывка заберет у капусты вкус и аромат, и тогда ее использование в блюде потеряет смысл.

Квашеную капусту не нужно промывать / Фото Cookery

Если капуста слишком кислая, лучше отжать сок и приправить специями. Также можно добавить белокочанную капусту: вкус остается выразительным, но излишняя кислотность исчезнет.

Для квашеной капусты хорошей опцией станут майоран, тмин, душистый перец и лавровый лист. Они усилят вкус ингредиента и гармонично дополнят его аромат.

Также вам может смаковать тандем из квашеной капусты и сушеных грибов. Попробуйте приготовить вареники таким образом, и ваши гости и родные будут очень приятно удивлены.