Нужно ли масло хранить масло в холодильнике: объяснение "на пальцах"

Хранение масла – это не то, о чем хозяйки часто задумываются. А зря, ведь этот продукт мы используем чуть ли не ежедневно в большом количестве рецептов.

Как и любой другой продукт, масло нуждается в правильном хранении. Температура, свет, доступ кислорода – важно учесть несколько параметров.

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Часто мы храним масло в шкафчиках или на поверхности, реже – в холодильнике. Какое же решение правильное? На самом деле все зависит от того, о каком именно масле идет речь.

Хранение масла: простые правила

Первое, о чем нужно помнить – на масло не должны попадать прямые солнечные лучи. Также важно, чтобы это место было сухим, а температура – невысокой, идеальный вариант – между 8 и 15 градусами по Цельсию.

Повседневный и незаменимый продукт / Фото Pixabay

После использования бутылки нужно хорошо и плотно закрывать. Было бы хорошо, если бы они были темного цвета.

Что касается хранения масла в холодильнике, то к этому способу стоит прибегать только в редких случаях, когда вы покупаете соевое или репейное масло. Впрочем, некоторые кулинары советуют хранить в холодильнике и подсолнечное масло, ведь так оно лучше сохраняет свои свойства и более качественно влияет на вкус блюда.

Что касается оливкового масла, то ставить его в холодильник не нужно, однако стоит позаботиться, чтобы оно оставалось в затененном месте.