Чеснок перед добавлением в блюдо нужно почистить, однако настроение к этому есть не всегда. К счастью, есть быстрый и проверенный метод, который позволяет это сделать, не прилагая усилий.
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Как легко очистить чеснок
Очистить чеснок можно легко и быстро. Если вы всю жизнь отрезали кончики зубчиков и удаляли скорлупу кусочек за кусочком, то усложняли себе жизнь.
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Как выбрать чеснок в магазине
Чеснок должен иметь упругие, неповрежденные головки со сложными зубцами. Избегайте чеснока с признаками прорастания, пятен или плесени.
Качественный чеснок должен иметь сильный и ароматный запах. Выбирайте тяжелые головки чеснока, поскольку это может свидетельствовать об их свежести и качестве. Избегайте легких головок, которые могут быть высушенными или несвежими.