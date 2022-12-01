Значение имеет все: в какой воде нужно варить лесные грибы

Лесные грибы – это особый ингредиент зимних блюд, когда каждый наслаждается плодами своей "охоты". Чтобы насладиться их вкусом по полной, нужно обращать внимание даже на такой нюанс в приготовлении как вода.

Варка лесных грибов – обязательный этап для многих рецептов. Казалось, с этим никогда ни у кого не возникало проблем, но часто идут споры, какой должна быть вода – соленой или пресной. Попробуем разобраться, какой точки зрения следует придерживаться для лучшего результата.

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Солить или не солить воду для грибов

Каким бы простым ни выглядел процесс приготовления грибов, в нем много нюансов, на которые обязательно нужно обращать внимание. Лесные грибы – очень капризный продукт, поэтому здесь значение имеет абсолютно все.

Настоящий подарок для кулинаров / Фото Pixabay

Что бы вы ни слышали от других хозяек, грибы обязательно нужно варить в немного подсоленной воде. Кое-кто солит грибы в конце варки, но это не очень правильно.

Также следует помнить, что класть грибы нужно только в холодную воду, закипать она должна уже в процессе приготовления. Если вы хотите замариновать или заморозить грибы, они должны быть уже отваренными.

Дело в том, что хитин, содержащийся в грибах, – довольно крепкий орешек для нашего желудка. Не стоит его лишний раз нагружать, тем более что для варки грибов нужно совсем немного времени и усилий.