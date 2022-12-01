Варіння лісових грибів – обов'язковий етап для багатьох рецептів. Здавалось, з цим ніколи ні в кого не виникало проблем, але часто точаться суперечки, якою повинна бути вода – соленою чи прісною. Спробуємо розібратися, якої точки зору потрібно дотримуватися для найкращого результату.

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Солити чи не солити воду для грибів

Яким би простим не виглядам процес приготування грибів, в ньому є багато нюансів, на які обов'язково потрібно звертати увагу. Лісові гриби – дуже примхливий продукт, тому тут значення має абсолютно усе.

Справжній подарунок для кулінарів / Фото Pixabay

Що б ви не чули від інших господинь, гриби обов'язково потрібно варити у трішки підсоленій воді. Дехто солить гриби аж наприкінці варіння, але це не дуже правильно.

Також слід пам'ятати, що класти гриби потрібно лише у холодну воду, закипати вона повинна уже в процесі приготування. Якщо ви хочете замаринувати або заморозити гриби – вони повинні бути вже відвареними.

Річ у тому, що хітин, який міститься у грибах – доволі міцний горішок для нашого шлунка. Не варто його зайвий раз навантажувати, тим паче, що для варіння грибів потрібно зовсім небагато часу та зусиль.