Обед за 15 минут: рецепт крем-супа из зеленого горошка

Если мы скажем, что можно приготовить вкусный и сытный обед за 15 минут – вы нам поверите? Конечно! Крем-суп из зеленого горошка готовится за считанные минуты, а рецептом этого блюда поделилась украинская блогер Яна Станишевская.

Обязательно подайте крем-суп к столу с хрустящими гренками или сухариками. Дополнительно можно полить его сливками и добавить микрозелени.

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Рецепт крем-супа из зеленого горошка

Время: 15 минут

Порции: 2



Крем-суп / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

Разогрейте сотейник со сливочным маслом. Мелко нарежьте лук и чеснок и пассируйте на масле до золотистой корочки. Высыпьте горошек и залейте бульоном. Доведите все до кипения и варите 2 – 3 минуты. Измельчите суп блендером в пюре. Влейте в суп сливки, посолите и поперчите. Снова доведите крем-суп до кипения. Готовый крем-суп из зеленого горошка подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!

– 500 г зеленого горошка;– 1 репчатая луковица;– 1 зубчик чеснока;– 300 мл бульона;– 20 г сливочного масла;– 100 мл сливок;– соль;– черный молотый перец.