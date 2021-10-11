Обед за 15 минут: рецепт крем-супа из зеленого горошка

11 октября 2021 , 20:15
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Если мы скажем, что можно приготовить вкусный и сытный обед за 15 минут – вы нам поверите? Конечно! Крем-суп из зеленого горошка готовится за считанные минуты, а рецептом этого блюда поделилась украинская блогер Яна Станишевская.

Обязательно подайте крем-суп к столу с хрустящими гренками или сухариками. Дополнительно можно полить его сливками и добавить микрозелени.

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Рецепт крем-супа из зеленого горошка

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2


Крем-суп / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:
– 500 г зеленого горошка;
– 1 репчатая луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 300 мл бульона;
– 20 г сливочного масла;
– 100 мл сливок;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Разогрейте сотейник со сливочным маслом.
  2. Мелко нарежьте лук и чеснок и пассируйте на масле до золотистой корочки.
  3. Высыпьте горошек и залейте бульоном. Доведите все до кипения и варите 2 – 3 минуты.
  4. Измельчите суп блендером в пюре.
  5. Влейте в суп сливки, посолите и поперчите.
  6. Снова доведите крем-суп до кипения.
  7. Готовый крем-суп из зеленого горошка подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак