Обед за 15 минут: рецепт крем-супа из зеленого горошка
11 октября 2021 , 20:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Если мы скажем, что можно приготовить вкусный и сытный обед за 15 минут – вы нам поверите? Конечно! Крем-суп из зеленого горошка готовится за считанные минуты, а рецептом этого блюда поделилась украинская блогер Яна Станишевская.
Обязательно подайте крем-суп к столу с хрустящими гренками или сухариками. Дополнительно можно полить его сливками и добавить микрозелени.
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Рецепт крем-супа из зеленого горошка
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Крем-суп / Фото Яны Станишевской
– 500 г зеленого горошка;
– 1 репчатая луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 300 мл бульона;
– 20 г сливочного масла;
– 100 мл сливок;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Разогрейте сотейник со сливочным маслом.
- Мелко нарежьте лук и чеснок и пассируйте на масле до золотистой корочки.
- Высыпьте горошек и залейте бульоном. Доведите все до кипения и варите 2 – 3 минуты.
- Измельчите суп блендером в пюре.
- Влейте в суп сливки, посолите и поперчите.
- Снова доведите крем-суп до кипения.
- Готовый крем-суп из зеленого горошка подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!