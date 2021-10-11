Обов'язково подайте крем-суп до столу з хрумкими грінками або сухариками. Додатково можна полити його вершками та додати мікрозелені.

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Рецепт крем-супу із зеленого горошку

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2


Крем-суп / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Розігрійте сотейник з вершковим маслом.
  1. Дрібно наріжте цибулю та часник та пасеруйте на маслі до золотистої скоринки.
  1. Висипте горошок та залийте бульйоном. Доведіть все до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини.
  1. Подрібніть суп блендером в пюре.
  1. Влийте до супу вершки, посоліть та поперчіть.
  1. Знову доведіть крем-суп до кипіння.
  1. Готовий крем-суп із зеленого горошку подавайте до столу гарячим. Смачного!