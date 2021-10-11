Обов'язково подайте крем-суп до столу з хрумкими грінками або сухариками. Додатково можна полити його вершками та додати мікрозелені.
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Рецепт крем-супу із зеленого горошку
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Крем-суп / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Розігрійте сотейник з вершковим маслом.
- Дрібно наріжте цибулю та часник та пасеруйте на маслі до золотистої скоринки.
- Висипте горошок та залийте бульйоном. Доведіть все до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини.
- Подрібніть суп блендером в пюре.
- Влийте до супу вершки, посоліть та поперчіть.
- Знову доведіть крем-суп до кипіння.
- Готовий крем-суп із зеленого горошку подавайте до столу гарячим. Смачного!