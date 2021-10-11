Обязательно подайте крем-суп к столу с хрустящими гренками или сухариками. Дополнительно можно полить его сливками и добавить микрозелени.

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Рецепт крем-супа из зеленого горошка

Время: 15 минут

Порции: 2



Крем-суп / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 500 г зеленого горошка;

– 1 репчатая луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 300 мл бульона;

– 20 г сливочного масла;

– 100 мл сливок;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление: