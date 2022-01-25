Рецепт куриных бедер в сливочно-дижонском соусе
- Время: 20 – 30 минут
- Порции: 4
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Фото Cafe delites
Приготовление:
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Сдобрите бедра солью и перцем.
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На сковородке разогрейте 1 столовую ложку масла и обжарьте курицу до хрустящей корочки (по 8 минут с каждой стороны). Выложите на тарелку.
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В сковородке обжарьте бекон, нарезанный кубиками. Переложите его на тарелку. Оставьте 2 столовых ложки жира и обжарьте на нем нарезанные кубиками лук, чеснок, петрушку, тимьян и розмарин около 1 минуты до появления аромата.
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Влейте белое вино, тушите 3 – 4 минуты, пока оно не уменьшится вдвое.
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Влейте сливки и добавьте горчицу, перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте еще минуту, чтобы соус загустел.
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Добавьте в соус тертый пармезан. Сдобрите специями по желанию.
Фото Cafe delites
- Добавьте шпинат и тушите еще несколько минут. Верните курицу в сковородку, сверху посыпьте хрустящим беконом.
- Тушите блюдо еще 2 – 3 минуты.
Куриные бедра готовы. Приятного аппетита!