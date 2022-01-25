Рецепт курячих стегон у вершково-діжонському соусі
- Час: 20 – 30 хвилин
- Порції: 4
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Фото Cafe delites
Приготування:
- Присмачте стегна сіллю та перцем.
- На сковорідці розігрійте 1 столову ложку олії та обсмажте курку до хрусткої скоринки (по 8 хвилин з кожного боку). Викладіть на тарілку.
- У сковорідці обсмажте бекон нарізаний кубиками. Перекладіть його на тарілку. Залишіть 2 столові ложки жиру та обсмажте на ньому нарізану кубиками цибулю, часник, петрушку, чебрець і розмарин близько 1 хвилини до появи аромату.
- Влийте біле вино, тушкуйте 3 – 4 хвилини доки воно не зменшиться вдвічі.
- Влийте вершки і додайте гірчицю, перемішайте і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і готуйте ще хвилину, щоб соус загус.
- Додайте до соусу тертий пармезан. Присмачте спеціями за бажанням.
Фото Cafe delites
- Додайте шпинат та тушкуйте ще кілька хвилин. Поверніть курку в сковорідку, зверху посипте хрустким беконом.
- Тушкуйте страву ще 2 – 3 хвилини.
Курячі стегна готові. Смачного!