Рецепт курячих стегон у вершково-діжонському соусі

  • Час: 20 – 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Присмачте стегна сіллю та перцем.
  1. На сковорідці розігрійте 1 столову ложку олії та обсмажте курку до хрусткої скоринки (по 8 хвилин з кожного боку). Викладіть на тарілку.
  1. У сковорідці обсмажте бекон нарізаний кубиками. Перекладіть його на тарілку. Залишіть 2 столові ложки жиру та обсмажте на ньому нарізану кубиками цибулю, часник, петрушку, чебрець і розмарин близько 1 хвилини до появи аромату.
  1. Влийте біле вино, тушкуйте 3 – 4 хвилини доки воно не зменшиться вдвічі.
  1. Влийте вершки і додайте гірчицю, перемішайте і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і готуйте ще хвилину, щоб соус загус.
  1. Додайте до соусу тертий пармезан. Присмачте спеціями за бажанням.


Фото Cafe delites

  1. Додайте шпинат та тушкуйте ще кілька хвилин. Поверніть курку в сковорідку, зверху посипте хрустким беконом.
  1. Тушкуйте страву ще 2 – 3 хвилини.

Курячі стегна готові. Смачного!