Фрикадельки с грибами в сметане – отличный вариант для сытного приема пищи. Они прекрасно сочетаются с отварным картофелем, макаронами или любимой кашей: киноа, гречкой и даже перловкой.
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Рецепт куриных фрикаделек с грибами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
️Приготовление:
- Батон замачиваем водой или молоком, нарезаем лук, натираем на маленькой терке морковь и чеснок. Смешиваем все ингредиенты вместе, батон отжимаем и добавляем в фарш. Солим, перчим и добавляем орегано. Формируем одинаковые по размеру фрикадельки.
- ️Фрикадельки поджариваем на небольшом количестве масла до слегка золотистой корочки, они не должны быть полностью готовы, ведь будут еще тушиться в соусе.
- Для соуса нарезаем лук, измельчаем чеснок и произвольно нарезаем шампиньоны.
- До сметаны добавляем муку, размешиваем и вливаем молоко.
- В той же сковороде поджариваем лук к золотистой корочке, добавляем чеснок, грибы, перемешиваем ложкой. Заливаем все сметаной, солим, перчим, добавляем мускатный орех и доводим до кипения. Отправьте туда фрикадельки.
- Затем перемешиваем все ингредиенты, закрываем крышкой и тушим на маленьком огне 15 минут.
- В конце добавляем 2 лавровых листочка и выключаем огонь.
- ️Дайте готовым фрикаделькам немного остыть.
Приятного тебе аппетита!