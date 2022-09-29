Фрикадельки з грибами в сметані – відмінний варіант для ситного прийому їжі. Вони чудово поєднуються з відвареною картоплею, макаронами чи улюбленою кашею: кіноа, гречкою та навіть перловкою.

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Рецепт курячих фрикадельок з грибами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

️Приготування:

  • Батон замочуємо водою або молоком, нарізаємо цибулю, натираємо на маленькій тертці моркву і часник. Змішуємо всі інгредієнти разом, батон віджимаємо й додаємо до фаршу. Солимо, перчимо і додаємо орегано. Формуємо однакові за розміром фрикадельки.
  • ️Фрикадельки підсмажуємо на невеликій кількості олії до злегка золотистої скоринки, вони не мають бути повністю готові, адже будуть ще тушкуватися в соусі.
  • ️Для соусу нарізаємо цибулю, подрібнюємо часник і довільно нарізаємо печериці.
  • ️До сметани додаємо борошно, розмішуємо і вливаємо молоко.
  • ️В тій же сковороді підсмажуємо цибулю до золотистої скоринки, додаємо часник, гриби, перемішуємо ложкою. Заливаємо все сметаною, солимо, перчимо, додаємо мускатний горіх та доводимо до кипіння. Відправте туди фрикадельки.
  • Далі перемішуємо всі інгредієнти, закриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні 15 хвилин.
  • ️В кінці додаємо 2 лаврові листочки і вимикаємо вогонь.
  • ️Дайте готовим фрикаделькам трішки охолонути.

Смачного!