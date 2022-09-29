Фрикадельки з грибами в сметані – відмінний варіант для ситного прийому їжі. Вони чудово поєднуються з відвареною картоплею, макаронами чи улюбленою кашею: кіноа, гречкою та навіть перловкою.
Читайте також Гастровихідні вдома: готуємо швидкі страви з курятини
Рецепт курячих фрикадельок з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
️Приготування:
- Батон замочуємо водою або молоком, нарізаємо цибулю, натираємо на маленькій тертці моркву і часник. Змішуємо всі інгредієнти разом, батон віджимаємо й додаємо до фаршу. Солимо, перчимо і додаємо орегано. Формуємо однакові за розміром фрикадельки.
- ️Фрикадельки підсмажуємо на невеликій кількості олії до злегка золотистої скоринки, вони не мають бути повністю готові, адже будуть ще тушкуватися в соусі.
- ️Для соусу нарізаємо цибулю, подрібнюємо часник і довільно нарізаємо печериці.
- ️До сметани додаємо борошно, розмішуємо і вливаємо молоко.
- ️В тій же сковороді підсмажуємо цибулю до золотистої скоринки, додаємо часник, гриби, перемішуємо ложкою. Заливаємо все сметаною, солимо, перчимо, додаємо мускатний горіх та доводимо до кипіння. Відправте туди фрикадельки.
- Далі перемішуємо всі інгредієнти, закриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні 15 хвилин.
- ️В кінці додаємо 2 лаврові листочки і вимикаємо вогонь.
- ️Дайте готовим фрикаделькам трішки охолонути.
Смачного!