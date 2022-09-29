Обед за 30 минут: куриные фрикадельки с грибами в сметане
29 сентября 2022 , 14:11Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Куриные фрикадельки – это всегда удачный выбор для быстрого обеда или ужина. А если подать их еще и со сметаной и грибами – объедение!
Фрикадельки с грибами в сметане – отличный вариант для сытного приема пищи. Они прекрасно сочетаются с отварным картофелем, макаронами или любимой кашей: киноа, гречкой и даже перловкой.
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Рецепт куриных фрикаделек с грибами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 450 – 500 граммов куриного фарша;
– половина большого репчатого лука;
– 1 средняя морковь;
– 1/5 батона;
– 1 яйцо;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– щедрая щепотка орегано.
Для соуса:
– 10 средних шампиньонов;
– половина большого репчатого лука;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка пшеничной муки;
– 350 граммов жирной сметаны;
– 350 граммов молока;
– соль;
– черный молотый перец;
– мускатный орех на кончике ножа.
️Приготовление:
- Батон замачиваем водой или молоком, нарезаем лук, натираем на маленькой терке морковь и чеснок. Смешиваем все ингредиенты вместе, батон отжимаем и добавляем в фарш. Солим, перчим и добавляем орегано. Формируем одинаковые по размеру фрикадельки.
- ️Фрикадельки поджариваем на небольшом количестве масла до слегка золотистой корочки, они не должны быть полностью готовы, ведь будут еще тушиться в соусе.
- Для соуса нарезаем лук, измельчаем чеснок и произвольно нарезаем шампиньоны.
- До сметаны добавляем муку, размешиваем и вливаем молоко.
- В той же сковороде поджариваем лук к золотистой корочке, добавляем чеснок, грибы, перемешиваем ложкой. Заливаем все сметаной, солим, перчим, добавляем мускатный орех и доводим до кипения. Отправьте туда фрикадельки.
- Затем перемешиваем все ингредиенты, закрываем крышкой и тушим на маленьком огне 15 минут.
- В конце добавляем 2 лавровых листочка и выключаем огонь.
- ️Дайте готовым фрикаделькам немного остыть.
Приятного тебе аппетита!