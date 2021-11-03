Живая каша – это продукт из живого зерна (овес, гречка, пшеница, лен) без применения варки. Первооткрывателями такого способа приготовления пищи являются сыроеды. В основу подобной каши легла способность круп и семян впитывать воду.
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Такая каша может стать постоянной альтернативой варке, ведь это полезно, очень вкусно и так просто.
Рецепт живой каши из льна
Время: 5 минут
Порций: 1
Питательно и аппетитно / Фото инстаграм cook_julija_simonchuk
Ингредиенты:
- 40 грамм льна;
- 100 грамм воды;
- 100 грамм банана;
- 2 – 3 столовых любимых ягод;
- орехи по вкусу.
Приготовление:
- Лен нужно залить водой на 8 – 10 часов и дать настояться. Лучше это сделать на ночь, чтобы утром продукт был готов.
- Утром поместите лен в блендер, добавьте банан и ягоды и перебиваете около 2 – 3 минут.
- Вылейте смесь в тарелку, добавьте ягоды и по желанию орешки.
- Приятного аппетита!
Чем полезна льняная каша
Она включает в себя большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ. Это очень мощный природный антиоксидант.
Лен называют блюдом долголетия, а это природный протеин и источник энергии.
Текст публикации cook_julija_simonchuk:
Живая каша из льна.
Мегапольз и идеальный вкус.
Я бы еще дала название живая каша-смузи потому, что очень похоже выходит.
Ингредиенты:
лен – 40 г;
вода – 100 г;
банан – 100 г;
ягоды – 2-3 ст.л;
орехи – пригоршня.
На ночь заливаете лен водой.
Утром забрасываете это в блендер, добавляете банан и ягоды, перебиваете изрядно, около 2-3 мин.
Выливаете в тарелку, украшаете ягодами и орешками.