Жива каша – це продукт із живого зерна (овес, гречка, пшениця, льон) без застосування варіння. Першовідкривачами такого способу готування їжі є сироїди. В основу подібної каші лягла здатність круп й насіння вбирати воду.

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Така каша може стати постійною альтернативою варінню, адже це корисно, дуже смачно і так просто.

Рецепт живої каші з льону

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Поживно та апетитно / Фото інстаграм cook_julija_simonchuk

Інгредієнти:

40 грам льону;

100 грам води;

100 грам банана;

2 – 3 столові улюблених ягід;

горіхи до смаку.

Приготування:

Льон необхідно залити водою на 8 – 10 годин і дати настоятися. Найкраще це зробити на ніч, щоб зранку продукт був готовим. Вранці помістіть льон у блендер, додайте банан та ягоди та перебиваєте близько 2 – 3 хвилин. Вилийте суміш в тарілку, додайте ягоди та за бажанням горішки.

Нехай смакує!

Чим корисна лляна каша

Вона містить у собі всі велику кількість вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Це надзвичайно потужний природний антиоксидант.

Льон називають стравою довголіття, а ще це природний протеїн та джерело енергії.

Текст публікації Юлії Симончук:

Жива каша з льону.

Мегакористь та ідеальний смак.

Я б ще дала назву жива каша-смузі тому, що дуже схоже виходить.

Інгредієнти:

льон - 40 г;

вода - 100 г;

банан - 100 г;

ягоди - 2-3 ст.л;

горіхи - пригорща.

На ніч заливаєте льон водою.

Вранці закидаєте це в блендер, додаєте банан та ягоди, перебиваєте добряче, близько 2-3 хв.

Виливаєте в тарілку, прикрашаєте ягодами і горішками.