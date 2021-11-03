Жива каша – це продукт із живого зерна (овес, гречка, пшениця, льон) без застосування варіння. Першовідкривачами такого способу готування їжі є сироїди. В основу подібної каші лягла здатність круп й насіння вбирати воду.
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Така каша може стати постійною альтернативою варінню, адже це корисно, дуже смачно і так просто.
Рецепт живої каші з льону
Час: 5 хвилин
Порцій: 1
Поживно та апетитно / Фото інстаграм cook_julija_simonchuk
Інгредієнти:
- 40 грам льону;
- 100 грам води;
- 100 грам банана;
- 2 – 3 столові улюблених ягід;
- горіхи до смаку.
Приготування:
- Льон необхідно залити водою на 8 – 10 годин і дати настоятися. Найкраще це зробити на ніч, щоб зранку продукт був готовим.
- Вранці помістіть льон у блендер, додайте банан та ягоди та перебиваєте близько 2 – 3 хвилин.
- Вилийте суміш в тарілку, додайте ягоди та за бажанням горішки.
Нехай смакує!
Чим корисна лляна каша
Вона містить у собі всі велику кількість вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Це надзвичайно потужний природний антиоксидант.
Льон називають стравою довголіття, а ще це природний протеїн та джерело енергії.
Текст публікації Юлії Симончук:
Жива каша з льону.
Мегакористь та ідеальний смак.
Я б ще дала назву жива каша-смузі тому, що дуже схоже виходить.
Інгредієнти:
льон - 40 г;
вода - 100 г;
банан - 100 г;
ягоди - 2-3 ст.л;
горіхи - пригорща.
На ніч заливаєте льон водою.
Вранці закидаєте це в блендер, додаєте банан та ягоди, перебиваєте добряче, близько 2-3 хв.
Виливаєте в тарілку, прикрашаєте ягодами і горішками.