Очень полезный завтрак за 5 минут: как приготовить живую кашу

Секрет успеха такого завтрака – особый вид приготовления блюда, не требующий варки. Потребление такой каши очень полезно, ведь в ней сохранено невероятное количество полезных веществ. А еще такое блюдо так легко готовить, что это может сделать даже ребенок!

Живая каша – это продукт из живого зерна (овес, гречка, пшеница, лен) без применения варки. Первооткрывателями такого способа приготовления пищи являются сыроеды. В основу подобной каши легла способность круп и семян впитывать воду.

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Такая каша может стать постоянной альтернативой варке, ведь это полезно, очень вкусно и так просто.

Рецепт живой каши из льна

Время: 5 минут

Порций: 1

Питательно и аппетитно / Фото инстаграм cook_julija_simonchuk

Ингредиенты:

40 грамм льна;

100 грамм воды;

100 грамм банана;

2 – 3 столовых любимых ягод;

орехи по вкусу.

Приготовление:

Лен нужно залить водой на 8 – 10 часов и дать настояться. Лучше это сделать на ночь, чтобы утром продукт был готов. Утром поместите лен в блендер, добавьте банан и ягоды и перебиваете около 2 – 3 минут. Вылейте смесь в тарелку, добавьте ягоды и по желанию орешки. Приятного аппетита!

Чем полезна льняная каша

Она включает в себя большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ. Это очень мощный природный антиоксидант.

Лен называют блюдом долголетия, а это природный протеин и источник энергии.

Текст публикации cook_julija_simonchuk:

Живая каша из льна.

Мегапольз и идеальный вкус.

Я бы еще дала название живая каша-смузи потому, что очень похоже выходит.

Ингредиенты:

лен – 40 г;

вода – 100 г;

банан – 100 г;

ягоды – 2-3 ст.л;

орехи – пригоршня.

На ночь заливаете лен водой.

Утром забрасываете это в блендер, добавляете банан и ягоды, перебиваете изрядно, около 2-3 мин.

Выливаете в тарелку, украшаете ягодами и орешками.