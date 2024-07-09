И все равно на отключение света: как охладить напиток за считанные минуты

Когда на улице невероятная жара, то прохладительные напитки являются настоящим спасением. Но что делать, когда нет света, а жажда надоедает так сильно?

Охлаждение воды может быть очень быстрым процессом, информирует Вкусно 24. Главное – подобрать для этого правильный способ.

Интересно Не обманут ни на базаре, ни в магазине: как легко проверить свежесть яиц

В условиях отключения света охладить воду выглядит крайне проблематичной задачей. Однако не спешите с неутешительными выводами, а попробуйте проверенный способ.

Наслаждение в жажду / Фото Pixabay

Как можно быстро охладить напиток

Напиток, который вы хотите охладить, нужно перелить в бутылку. После этого заворачиваем ее во влажное бумажное полотенце и ставим в морозильник.

Вот и все! Уже через 15 минут ваш напиток будет охлажденным и утолит жажду даже в сильную жару.