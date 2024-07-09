Охолодження води може бути дуже швидким процесом, інформує Смачно 24. Головне – підібрати для цього правильний спосіб.

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В умовах відключення світла охолодити воду виглядає вкрай проблематичним завданням. Однак не поспішайте з невтішними висновками, а спробуйте перевірений спосіб.

Насолода у спрагу / Фото Pixabay

Як можна швидко охолодити напій

Напій, який ви хочете охолодити, потрібно перелити у пляшку. Після цього загортаємо її у вологий паперовий рушник та ставимо у морозильник.

Ось і все! Вже через 15 хвилин ваш напій буде охолодженим та втамує спрагу навіть у сильну спеку.

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