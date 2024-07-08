Это незаменимая закрутка, которая прекрасно дополняет любой стол. Хрустящие, ароматные и с легким кисло-сладким вкусом – такие огурцы понравятся всем.
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Рецепт салата из огурцов "Нежинский"
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- В зависимости от того, какие плоды у вас есть в наличии, их следует по-разному нарезать.
- Мелкие – кружочками, а большие разрежьте вдоль на четыре части, далее частичками, толщина не более 3 миллиметров. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Мелко нашинкуйте укроп.
- В большой миске вымешайте все ингредиенты.
- В чистые и подготовленные банки добавьте горький и душистый перец. Выложите (хорошо утрамбовывая) огуречную смесь, сверху добавьте соль, сахар, уксус, половину лаврового листа.
- Выставьте каждую закрутку в кастрюлю и заливайте кипятком до уровня на 1,5 – 2 сантиметра ниже горлышка.
- Накрывайте стерилизованными крышками и оставьте 20 минут.
- Выставьте кастрюлю с банками на огонь, доведите до кипения и на малом огне пастеризуйте минимум 12 минут.
- После указанного времени выньте банки и плотно закупорьте крышками.
- Каждую закрутку переверните и укутайте одеялом до полного остывания.