Окрошка – вкусное и легкое летнее блюдо. Во многих ресторанах на первое блюдо подают окрошку.

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Название окрошки возникло от метода нарезки овощей в блюде. Обычно в блюдо добавляют все оставшиеся ингредиенты в холодильнике.

Классические ингредиенты, которые добавляют в блюдо – это отварное мясо, яйца, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, квас и сметана. Распространенная ошибка – добавлять в блюдо темный квас.

Лучшим выбором для окрошки является светлый квас – белый. Он обладает нейтральным вкусом и несладким вкусом.

Рецепт окрошки с квасом и йогуртом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Микола Люлько
Николай Люлько и его дочь Злата / Скриншот из видео

  1. В большой миске смешайте горчицу, соль, греческий йогурт и квас. Тщательно перемешайте заправку для блюда.

    окрошка
    Скриншот из видео
  2. Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Снимите скорлупу.

    окрошка
    Скриншот из видео
  3. Разрежьте огурец пополам. Нарежьте длинными полосками.

    окрошка
    Скриншот из видео
  4. Каждую полоску огурца нарежьте соломкой.
  5. Также соломкой нарежьте яйца, картофель, редиску.

    окрошка
    Скриншот из видео
  6. Смешайте все овощи в посуде для сервировки блюда.
  7. Мелко нарежьте зелень.

    окрошка
    Скриншот из видео
  8. Прошуто нарежьте тонкой соломкой. Выложите по центру тарелки.

    окрошка
    Скриншот из видео
  9. Добавьте в заправку лимонный сок и цедру. Еще раз перемешайте.

    окрошка
    Скриншот из видео
  10. Тонкой струйкой влейте заправку в нарезанные ингредиенты.

    окрошка
    Скриншот из видео
  11. Окрошка готова. Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на квасе с йогуртом – видео: