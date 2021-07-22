Окрошка – смачна та легка літня страва. У багатьох ресторанах на першу страву подають саме окрошку.

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Назва окрошки виникла від методу нарізки овочів у страві. Зазвичай, до страви додають всі інгредієнти, що залишилися у холодильнику.

Класичні інгредієнти, які додають до страви – це відварне м'ясо, яйця, свіжі огірки, редиска, картопля, зелень, квас та сметана. Поширена помилка – додавати до страви темний квас.

Найкращим вибором для окрошки є світлий квас – білий. Він володіє нейтральним смаком та несолодким смаком.

Рецепт окрошки з квасом та йогуртом

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Микола Люлько
Микола Люлько та його донька Злата / Скріншот з відео

  1. У великій мисці змішайте гірчицю, сіль, грецький йогурт та квас. Ретельно перемішайте заправку для страви.

    окрошка
    Скріншот з відео
  2. Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Зніміть шкарлупу.

    окрошка
    Скріншот з відео
  3. Розріжте огірок навпіл. Наріжте довгими смужками.

    окрошка
    Скріншот з відео
  4. Кожну смужку огірка наріжте соломкою.
  5. Також соломкою наріжте яйця, картоплю, редиску.

    окрошка
    Скріншот з відео
  6. Змішайте всі овочі в посуді для сервірування страви.
  7. Дрібно наріжте зелень.

    окрошка
    Скріншот з відео
  8. Прошуто наріжте тонкою соломкою. Викладіть по центру тарілки.

    окрошка
    Скріншот з відео
  9. Додайте до заправки лимонний сік та цедру. Ще раз перемішайте.

    окрошка
    Скріншот з відео
  10. Тонкою цівкою влийте заправку до нарізаних інгредієнтів.

    окрошка
    Скріншот з відео
  11. Окрошка готова. Смачного!

Рецепт окрошки на квасі з йогуртом – відео: