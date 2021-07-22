Окрошка – смачна та легка літня страва. У багатьох ресторанах на першу страву подають саме окрошку.
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Назва окрошки виникла від методу нарізки овочів у страві. Зазвичай, до страви додають всі інгредієнти, що залишилися у холодильнику.
Класичні інгредієнти, які додають до страви – це відварне м'ясо, яйця, свіжі огірки, редиска, картопля, зелень, квас та сметана. Поширена помилка – додавати до страви темний квас.
Найкращим вибором для окрошки є світлий квас – білий. Він володіє нейтральним смаком та несолодким смаком.
Рецепт окрошки з квасом та йогуртом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Микола Люлько та його донька Злата / Скріншот з відео
- У великій мисці змішайте гірчицю, сіль, грецький йогурт та квас. Ретельно перемішайте заправку для страви.
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- Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Зніміть шкарлупу.
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- Розріжте огірок навпіл. Наріжте довгими смужками.
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- Кожну смужку огірка наріжте соломкою.
- Також соломкою наріжте яйця, картоплю, редиску.
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- Змішайте всі овочі в посуді для сервірування страви.
- Дрібно наріжте зелень.
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- Прошуто наріжте тонкою соломкою. Викладіть по центру тарілки.
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- Додайте до заправки лимонний сік та цедру. Ще раз перемішайте.
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- Тонкою цівкою влийте заправку до нарізаних інгредієнтів.
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- Окрошка готова. Смачного!
Рецепт окрошки на квасі з йогуртом – відео: