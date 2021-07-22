Рецепт окрошки на квасе с йогуртом от шеф-повара Николая Люлько и его дочки Златы

Николай Люлько – суперфиналист 3 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", любящий отец и искусный шеф-повар – поделился рецептом настоящей окрошки, которую приготовил вместе со своей дочкой Златой. Кстати, а вы знали, что окрошка в Болгарии называется "таратор"? Что интересно, во многих селах и маленьких городах это блюдо до сих пор называют просто "квас".

Окрошка – вкусное и легкое летнее блюдо. Во многих ресторанах на первое блюдо подают окрошку.

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Название окрошки возникло от метода нарезки овощей в блюде. Обычно в блюдо добавляют все оставшиеся ингредиенты в холодильнике.

Классические ингредиенты, которые добавляют в блюдо – это отварное мясо, яйца, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, квас и сметана. Распространенная ошибка – добавлять в блюдо темный квас.

Лучшим выбором для окрошки является светлый квас – белый. Он обладает нейтральным вкусом и несладким вкусом.

Рецепт окрошки с квасом и йогуртом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Николай Люлько и его дочь Злата / Скриншот из видео

В большой миске смешайте горчицу, соль, греческий йогурт и квас. Тщательно перемешайте заправку для блюда.





Скриншот из видео

Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Снимите скорлупу.





Скриншот из видео

Разрежьте огурец пополам. Нарежьте длинными полосками.





Скриншот из видео

Каждую полоску огурца нарежьте соломкой. Также соломкой нарежьте яйца, картофель, редиску.





Скриншот из видео

Смешайте все овощи в посуде для сервировки блюда. Мелко нарежьте зелень.





Скриншот из видео

Прошуто нарежьте тонкой соломкой. Выложите по центру тарелки.





Скриншот из видео

Добавьте в заправку лимонный сок и цедру. Еще раз перемешайте.





Скриншот из видео

Тонкой струйкой влейте заправку в нарезанные ингредиенты.





Скриншот из видео

Окрошка готова. Приятного аппетита!

– 2 шт. редиски;– 60 г картофеля;– 40 г свежих огурцов;– 60 г прошуто;– 2 шт. куриных яиц;– 4 пера зеленого лука;– 4 веточки укропа;– 600 мл белого кваса;– 220 мл греческого йогурта;– 80 г горчицы;– 16 мл лимонного сока;– цедра одного лимона;– щепотка соли.

Рецепт окрошки на квасе с йогуртом – видео: