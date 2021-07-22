Рецепт окрошки на квасе с йогуртом от шеф-повара Николая Люлько и его дочки Златы
Источник:ютуб Николая Люлько
Николай Люлько – суперфиналист 3 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", любящий отец и искусный шеф-повар – поделился рецептом настоящей окрошки, которую приготовил вместе со своей дочкой Златой. Кстати, а вы знали, что окрошка в Болгарии называется "таратор"? Что интересно, во многих селах и маленьких городах это блюдо до сих пор называют просто "квас".
Окрошка – вкусное и легкое летнее блюдо. Во многих ресторанах на первое блюдо подают окрошку.
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Название окрошки возникло от метода нарезки овощей в блюде. Обычно в блюдо добавляют все оставшиеся ингредиенты в холодильнике.
Классические ингредиенты, которые добавляют в блюдо – это отварное мясо, яйца, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, квас и сметана. Распространенная ошибка – добавлять в блюдо темный квас.
Лучшим выбором для окрошки является светлый квас – белый. Он обладает нейтральным вкусом и несладким вкусом.
Рецепт окрошки с квасом и йогуртом
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Николай Люлько и его дочь Злата / Скриншот из видео
– 2 шт. редиски;
– 60 г картофеля;
– 40 г свежих огурцов;
– 60 г прошуто;
– 2 шт. куриных яиц;
– 4 пера зеленого лука;
– 4 веточки укропа;
Для заправки:
– 600 мл белого кваса;
– 220 мл греческого йогурта;
– 80 г горчицы;
– 16 мл лимонного сока;
– цедра одного лимона;
– щепотка соли.
- В большой миске смешайте горчицу, соль, греческий йогурт и квас. Тщательно перемешайте заправку для блюда.
Скриншот из видео
- Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Снимите скорлупу.
Скриншот из видео
- Разрежьте огурец пополам. Нарежьте длинными полосками.
Скриншот из видео
- Каждую полоску огурца нарежьте соломкой.
- Также соломкой нарежьте яйца, картофель, редиску.
Скриншот из видео
- Смешайте все овощи в посуде для сервировки блюда.
- Мелко нарежьте зелень.
Скриншот из видео
- Прошуто нарежьте тонкой соломкой. Выложите по центру тарелки.
Скриншот из видео
- Добавьте в заправку лимонный сок и цедру. Еще раз перемешайте.
Скриншот из видео
- Тонкой струйкой влейте заправку в нарезанные ингредиенты.
Скриншот из видео
- Окрошка готова. Приятного аппетита!
Рецепт окрошки на квасе с йогуртом – видео: