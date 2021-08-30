Этот суп непременно станет вашим любимым, ведь не требует много усилий в приготовлении, а вкус – как из ресторана.

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Рецепт холодника со свеклой и айраном

Время: 120 минут;

120 минут; Порции: 6 – 8



Холодник / Скриншот с ютуба кулинара

Ингредиенты:

– 3 шт. отварных куриных яиц;

– 3 – 4 огурца;

– 1 л айрана или кефира;

– зеленый лук;

– укроп;

– 200 мл овощного бульона;

– 3 шт. вареной свеклы;

– 1 ст. л. хрена;

– соль на ваш вкус;

– 100 г сметаны;

– перепелиные яйца.

Приготовление:

Для приготовления холодника нужно натереть свеклу и яйца на крупной терке. Чтобы не покрасить руки свеклой, советуем вам надеть перчатки.

Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

Почистите огурцы от кожуры, срежьте плодоножки и нарежьте мелкой соломкой.



Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

Мелко нарежьте лук и укроп.



Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

Соедините все нарезанные ингредиенты в глубокой миске и заправьте айраном.



Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

Добавьте хрен и перемешайте холодник.



Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

Вылейте в миску овощной бульон, добавьте сметану и перемешайте.



Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

Посолите и поперчите холодник на ваш вкус, выложите отварные перепелиные яйца и подавайте к столу. Приятного аппетита!



Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

Рецепт приготовления холодника дома – видео: