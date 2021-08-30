Этот суп непременно станет вашим любимым, ведь не требует много усилий в приготовлении, а вкус – как из ресторана.

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Рецепт холодника со свеклой и айраном

  • Время: 120 минут;
  • Порции: 6 – 8


Холодник / Скриншот с ютуба кулинара

Приготовление:

  1. Для приготовления холодника нужно натереть свеклу и яйца на крупной терке. Чтобы не покрасить руки свеклой, советуем вам надеть перчатки.

Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

  1. Почистите огурцы от кожуры, срежьте плодоножки и нарежьте мелкой соломкой.


Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

  1. Мелко нарежьте лук и укроп.


Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

  1. Соедините все нарезанные ингредиенты в глубокой миске и заправьте айраном.


Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

  1. Добавьте хрен и перемешайте холодник.


Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

  1. Вылейте в миску овощной бульон, добавьте сметану и перемешайте.


Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

  1. Посолите и поперчите холодник на ваш вкус, выложите отварные перепелиные яйца и подавайте к столу. Приятного аппетита!


Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара

Рецепт приготовления холодника дома – видео: