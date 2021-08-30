Цей суп неодмінно стане вашим улюбленим, адже не потребує багато зусиль у приготуванні, а смакує наче з ресторану.
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Рецепт холодника з буряком та айраном
- Час: 120 хвилин;
- Порції: 6 – 8
Холодник / Скріншот з ютубу кулінарки
Приготування:
- Для приготування холодника потрібно натерти буряк та яйця на грубій тертці. Щоб не пофарбувати руки буряком радимо вам одягнути рукавички.
Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки
- Почистіть огірки від шкірки, зріжте плодоніжки та наріжте дрібною соломкою.
Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки
- Дрібно наріжте цибулю та кріп.
Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки
- З'єднайте всі нарізані інгредієнти в глибокій мисці та заправте айраном.
Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки
- Додайте хрону та перемішайте холодник.
Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки
- Вилийте в миску овочевий бульйон, додайте сметану та перемішайте.
Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки
- Посоліть та поперчіть холодник на ваш смак, викладіть відварені перепелині яйця та подавайте до столу. Смачного!
Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки
Рецепт приготування холодника вдома – відео: