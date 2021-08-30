Цей суп неодмінно стане вашим улюбленим, адже не потребує багато зусиль у приготуванні, а смакує наче з ресторану.

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Рецепт холодника з буряком та айраном

  • Час: 120 хвилин;
  • Порції: 6 – 8


Холодник / Скріншот з ютубу кулінарки

Приготування:

  1. Для приготування холодника потрібно натерти буряк та яйця на грубій тертці. Щоб не пофарбувати руки буряком радимо вам одягнути рукавички.

Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

  1. Почистіть огірки від шкірки, зріжте плодоніжки та наріжте дрібною соломкою.


Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

  1. Дрібно наріжте цибулю та кріп.


Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

  1. З'єднайте всі нарізані інгредієнти в глибокій мисці та заправте айраном.


Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

  1. Додайте хрону та перемішайте холодник.


Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

  1. Вилийте в миску овочевий бульйон, додайте сметану та перемішайте.


Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

  1. Посоліть та поперчіть холодник на ваш смак, викладіть відварені перепелині яйця та подавайте до столу. Смачного!


Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

Рецепт приготування холодника вдома – відео: