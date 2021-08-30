Быстро и просто: ароматный домашний холодник из свеклы и айрана по рецепту Лизы Глинской
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Холодник – невероятно вкусный холодный суп со свеклой и айраном, который прекрасно подходит в жаркие дни. Талантливая кулинар Лиза Глинская поделилась пошаговым рецептом приготовления супа, который точно понравится вашей семье.
Этот суп непременно станет вашим любимым, ведь не требует много усилий в приготовлении, а вкус – как из ресторана.
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Рецепт холодника со свеклой и айраном
- Время: 120 минут;
- Порции: 6 – 8
Холодник / Скриншот с ютуба кулинара
– 3 шт. отварных куриных яиц;
– 3 – 4 огурца;
– 1 л айрана или кефира;
– зеленый лук;
– укроп;
– 200 мл овощного бульона;
– 3 шт. вареной свеклы;
– 1 ст. л. хрена;
– соль на ваш вкус;
– 100 г сметаны;
– перепелиные яйца.
Приготовление:
- Для приготовления холодника нужно натереть свеклу и яйца на крупной терке. Чтобы не покрасить руки свеклой, советуем вам надеть перчатки.
Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара
- Почистите огурцы от кожуры, срежьте плодоножки и нарежьте мелкой соломкой.
Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара
- Мелко нарежьте лук и укроп.
Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара
- Соедините все нарезанные ингредиенты в глубокой миске и заправьте айраном.
Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара
- Добавьте хрен и перемешайте холодник.
Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара
- Вылейте в миску овощной бульон, добавьте сметану и перемешайте.
Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара
- Посолите и поперчите холодник на ваш вкус, выложите отварные перепелиные яйца и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Приготовление холодника / Скриншот из ютуба кулинара
Рецепт приготовления холодника дома – видео: