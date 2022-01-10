Оладьи готовятся за полчаса, а настроение создают на целый день. Начните же день ярко!

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Кстати, в тесте для оладьев нет молока. Поэтому они отлично подойдут для тех, у кого непереносимость лактозы.

Рецепт черничных оладий без молока

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2 – 3

Черничные оладьи / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 180 граммов замороженной черники;

– 70 граммов воды;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 25 граммов сахара;

– 15 граммов масла;

– 150 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя.

Для крема:

– 3 банана;

– цедра апельсина;

– 30 граммов сахара;

– кленовый сироп или мед.

Приготовление​:

Разморозьте ягоды, влейте воду и перебейте в однородную массу с помощью блендера.

Фото Владимира Ярославского

Добавьте сахар, растительное масло, яйцо и перемешайте. Заранее просеянную муку и разрыхлитель высыпьте в ягодную массу и перемешайте до консистенции однородного теста.

Обжарьте оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом на маленьком огне. Можно использовать металлическое кольцо, чтобы оладьи были красивой формы.

Фото Владимира Ярославского

Для приготовления крема растворите в сотейнике 30 г сахара и столько же воды. Доведите все до кипения вместе с цедрой апельсина.

Фото Владимира Ярославского

Добавьте нарезанные бананы и готовьте еще 3 – 4 минуты.

Фото Владимира Ярославского

Подавайте оладьи на стол переложив банановым кремом. Можно полить медом или кленовым сиропом.

Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Черничные оладьи

180 г замороженной черники

70 г воды

1 яйцо

25 г сахара

15 г растительного масла без запаха

150 г муки

10 г разрыхлителя

масло для жарки

​

Крем и украшение:

3 банана

цедра апельсина

30 г сахара

кленовый сироп или мед

Ягоды размораживаю, добавляю воду и с помощью погружного блендера в стакане делаю однородную массу,

добавляю сахар, растительное масло, яйцо, перемешиваю и добавляю просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Я жарю через кольцо, чтобы были красивыми, вы можете делать прямо на сковороде, на растительном масле, на небольшом огне, с обеих сторон. Потому что оладьи быстро меняют цвет на поверхности. Переворачивайте оладьи осторожно и аккуратно – они еще очень нежные. Отдельно готовлю банановое пюре из 2-х нарезанных бананов.

Сначала делаю сироп: 30 г сахара и 30 г воды довожу до кипения вместе с цедрой апельсина, добавляю порезанный банан и готовлю еще 3 – 4 минуты (у меня зрелые были). Получается ароматное пюре.

Подаю оладьи перекладывая их банановым пюре, сверху кладу просто свежий порезанный банан и поливаю щедро кленовым сиропом.