Вкуснота без молока: оладьи с черникой и банановым кремом
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Хотите удивить домашних ярким завтраком? Тогда приготовьте черничные оладьи с банановым кремом. Будет по-летнему красочно и нереально вкусно!
Оладьи готовятся за полчаса, а настроение создают на целый день. Начните же день ярко!
Читайте также Вкуснятина на Рождество: салат Цезарь, цыпленок тапака и запеченные с овощами окорочка
Кстати, в тесте для оладьев нет молока. Поэтому они отлично подойдут для тех, у кого непереносимость лактозы.
Рецепт черничных оладий без молока
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
Черничные оладьи / Фото Владимира ЯрославскогоИнгредиенты:
– 180 граммов замороженной черники;
– 70 граммов воды;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 25 граммов сахара;
– 15 граммов масла;
– 150 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя.
Для крема:
– 3 банана;
– цедра апельсина;
– 30 граммов сахара;
– кленовый сироп или мед.
Приготовление:
- Разморозьте ягоды, влейте воду и перебейте в однородную массу с помощью блендера.
Фото Владимира Ярославского
- Добавьте сахар, растительное масло, яйцо и перемешайте. Заранее просеянную муку и разрыхлитель высыпьте в ягодную массу и перемешайте до консистенции однородного теста.
- Обжарьте оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом на маленьком огне. Можно использовать металлическое кольцо, чтобы оладьи были красивой формы.
Фото Владимира Ярославского
- Для приготовления крема растворите в сотейнике 30 г сахара и столько же воды. Доведите все до кипения вместе с цедрой апельсина.
Фото Владимира Ярославского
- Добавьте нарезанные бананы и готовьте еще 3 – 4 минуты.
Фото Владимира Ярославского
- Подавайте оладьи на стол переложив банановым кремом. Можно полить медом или кленовым сиропом.
Приятного аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
Черничные оладьи
- 180 г замороженной черники
- 70 г воды
- 1 яйцо
- 25 г сахара
- 15 г растительного масла без запаха
- 150 г муки
- 10 г разрыхлителя
- масло для жарки
Крем и украшение:
- 3 банана
- цедра апельсина
- 30 г сахара
- кленовый сироп или мед
Ягоды размораживаю, добавляю воду и с помощью погружного блендера в стакане делаю однородную массу,
добавляю сахар, растительное масло, яйцо, перемешиваю и добавляю просеянную муку вместе с разрыхлителем.
Я жарю через кольцо, чтобы были красивыми, вы можете делать прямо на сковороде, на растительном масле, на небольшом огне, с обеих сторон. Потому что оладьи быстро меняют цвет на поверхности. Переворачивайте оладьи осторожно и аккуратно – они еще очень нежные. Отдельно готовлю банановое пюре из 2-х нарезанных бананов.
Сначала делаю сироп: 30 г сахара и 30 г воды довожу до кипения вместе с цедрой апельсина, добавляю порезанный банан и готовлю еще 3 – 4 минуты (у меня зрелые были). Получается ароматное пюре.
Подаю оладьи перекладывая их банановым пюре, сверху кладу просто свежий порезанный банан и поливаю щедро кленовым сиропом.