Вкуснота без молока: оладьи с черникой и банановым кремом

10 января 2022 , 14:28
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Хотите удивить домашних ярким завтраком? Тогда приготовьте черничные оладьи с банановым кремом. Будет по-летнему красочно и нереально вкусно!

Оладьи готовятся за полчаса, а настроение создают на целый день. Начните же день ярко!

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Кстати, в тесте для оладьев нет молока. Поэтому они отлично подойдут для тех, у кого непереносимость лактозы.

Рецепт черничных оладий без молока

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 3

Черничные оладьи / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:
– 180 граммов замороженной черники;
– 70 граммов воды;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 25 граммов сахара;
– 15 граммов масла;
– 150 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя.
Для крема:
– 3 банана;
– цедра апельсина;
– 30 граммов сахара;
– кленовый сироп или мед.

Приготовление​:

  1. Разморозьте ягоды, влейте воду и перебейте в однородную массу с помощью блендера.

Фото Владимира Ярославского

  1. Добавьте сахар, растительное масло, яйцо и перемешайте. Заранее просеянную муку и разрыхлитель высыпьте в ягодную массу и перемешайте до консистенции однородного теста.
  1. Обжарьте оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом на маленьком огне. Можно использовать металлическое кольцо, чтобы оладьи были красивой формы.

Фото Владимира Ярославского

  1. Для приготовления крема растворите в сотейнике 30 г сахара и столько же воды. Доведите все до кипения вместе с цедрой апельсина.

Фото Владимира Ярославского

  1. Добавьте нарезанные бананы и готовьте еще 3 – 4 минуты.

Фото Владимира Ярославского

  1. Подавайте оладьи на стол переложив банановым кремом. Можно полить медом или кленовым сиропом.

Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Черничные оладьи

  • 180 г замороженной черники
  • 70 г воды
  • 1 яйцо
  • 25 г сахара
  • 15 г растительного масла без запаха
  • 150 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • масло для жарки

Крем и украшение:

  • 3 банана
  • цедра апельсина
  • 30 г сахара
  • кленовый сироп или мед

Ягоды размораживаю, добавляю воду и с помощью погружного блендера в стакане делаю однородную массу,
добавляю сахар, растительное масло, яйцо, перемешиваю и добавляю просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Я жарю через кольцо, чтобы были красивыми, вы можете делать прямо на сковороде, на растительном масле, на небольшом огне, с обеих сторон. Потому что оладьи быстро меняют цвет на поверхности. Переворачивайте оладьи осторожно и аккуратно – они еще очень нежные. Отдельно готовлю банановое пюре из 2-х нарезанных бананов.

Сначала делаю сироп: 30 г сахара и 30 г воды довожу до кипения вместе с цедрой апельсина, добавляю порезанный банан и готовлю еще 3 – 4 минуты (у меня зрелые были). Получается ароматное пюре.

Подаю оладьи перекладывая их банановым пюре, сверху кладу просто свежий порезанный банан и поливаю щедро кленовым сиропом.

Автор: Богданна Рибак