Рецепт оладий на дрожжах
- Время: 120 минут
- Порции: 4
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Оладьи / Фото со страницы Ярославского
Владимир Ярославский готовит домашние оладьи в два этапа, ведь тесто должно подойти, чтобы быть рыхлым.
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте все ингредиенты и отправьте постоять в теплом месте 15 минут.
- Добавьте к опаре яичный желток, сахар, соль, влейте теплого молока.
Приготовление оладий / Фото Владимира Ярославского
- Перемешайте до однородной консистенции.
- Небольшими порциями вмешивайте в тесто муку пока оно не станет как густая сметана.
- Накройте тесто полотенцем и отправьте в теплое место на час.
- Когда тесто поднялось в 2 – 3 раза, переходим к приготовлению оладий.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней оладьи с обеих сторон до румяной корочки. Чтобы оладьи приготовились внутри – накройте их крышкой.
Оладьи готовы. Приятного аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
Оладьи на дрожжах
Довольно простые, но ароматные и пушистые. Напоминают мне детство – у нас в школе подавали такие на завтрак, полив сгущенкой.
Готовлю в 2 этапа:
125 г теплой воды
15 г сахара
3-4 г сухих или 8 г свежих дрожжей
60 г обычной муки
Все ингредиенты смешиваю венчиком и даю постоять 15 минут в теплом месте, пока не начнет появляться такой себе шапкой пена. Я дал пропорции на хорошее количество дрожжей – так что должно сработать.
Далее добавляю:
125 г теплого молока
1 желток
15 г сахара
190 г муки
Немного соли
Замешиваю однородное тесто, оно должно тянуться. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место примерно на час (иногда даже больше,если холодно в помещении)
Так что теплой может быть микроволновка со стаканом кипятка, или так же теплая духовка. (Температура воды или среды должна быть не выше 38 градусов)
Тесто поднимается в 2 – 2.5 раза
Готовлю сковороду с маслом – подогреваю на среднем огне,
И большой ложкой осторожно выкладываю тесто на нагретую поверхность.
Жарю с двух боков, осторожно переворачивая изделия.
Когда жарю с другой стороны, могу накрывать сковороду крышкой – чтобы оладьи приготовились в середине.
Если берете двойную закладку, вместо 2-х желтков можете взять целое яйцо.
Меньше муки не надо брать, потому что иначе оладьи будут падать после приготовления. Приятного аппетита.